Составит конкуренцию США: в Китае создают "армию" из 5000 человекоподобных роботов

Китайская компания Agibot предлагает три основные линейки роботов и планирует увеличить свою производственную мощность до более чем 400 штук в месяц.

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Китайский робототехнический стартап Agibot планирует в этом году выпустить до 5000 человекоподобных роботов, что соответствует планам Илона Маска по производству роботов Optimus. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Роботы Agibot

По словам Яо Маоцина, президента подразделения воплощенного интеллекта Agibot, в этом году компания планирует поставить от 3000 до 5000 роботов, что значительно больше, чем в прошлом году, когда было поставлено менее 1000 устройств. Agibot также планирует открыть новый завод в районе Пудун, чтобы увеличить свою производственную мощность до более чем 400 роботов в месяц.

"В этом году мы намерены внедрить новые продукты в промышленные сценарии, заменив людей в определенных задачах и создав ощутимую ценность для клиентов", — сказал Яо.

Представитель компании также добавил, что внедрение гуманоидных роботов в домашние хозяйства, вероятно, займет еще около пяти лет. По его словам, широкое внедрение станет возможным, как только себестоимость одного робота приблизится к 50 000 юаней (6 900 долларов США).

Яо отметил, что у Китая есть преимущества в области гуманоидной робототехники. В частности, речь идет о комплексной цепочке поставок оборудования и большом количестве специалистов в области искусственного интеллекта. Ожидается, что по мере масштабирования производства производственные издержки существенно снизятся.

"Индустрия гуманоидной робототехники на самом деле только зарождается, и многие приложения еще не разработаны, а производственные издержки остаются высокими", — подчеркнул Яо.

Как отмечают в издании, Agibot была основана в 2023 году и сегодня является ключевым игроком в секторе робототехники Шанхая. В настоящее время стартап оценивается примерно в 10 миллиардов юаней.

На сегодня у Agibot есть три основные линейки продуктов: двуногий гуманоидный робот Yuanzheng для коммерческого использования, двурукий робот на колесах Genie и меньший гуманоид Lingxi для разработчиков и потребителей. В январе стартап объявил о выпуске 1000-го робота.

Напомним, группа ученых из Инженерного колледжа Сеульского национального университета и Университета Гачон в Южной Корее создала "жидкого" робота нового поколения, способного проходить сквозь прутья.