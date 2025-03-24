Как T-1000 из "Терминатор-2": создан "жидкий" робот, который проходит сквозь прутья (фото)

Инновационный робот выдерживает любые удары и экстремальное сжатие, восстанавливая свою первоначальную форму как капля.

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Группа ученых их Инженерного колледжа Сеульского национального университета и Университета Гачон в Южной Корее создала "жидкого" робота нового поколения, способного проходить сквозь прутья. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, ученые уже давно пытаются воссоздать способность биологических клеток к делению, деформации, слиянию и захвату чужеродных веществ. Так, ранее исследователи из Университета Карнеги-Меллона и Чжэцзянского университета активно экспериментировали с жидкими металлами для создания роботов, способных менять свою форму.

Демонстрация возможностей "жидкого" робота Фото: Science Advances

В свою исследовательская группа под руководством профессоров Хо Ен Кима, Чон Юн Сана и Кынхвана Пака разработала "жидкого" робота, защищенного частицами, заключенными в необычайно плотные гидрофобные (водоотталкивающие) частицы.

Этот новый робот извлекает выгоду из исключительной деформируемости жидкости и структурной стабильности твердых тел. В результате он может выдерживать экстремальное сжатие или сильные удары, восстанавливая свою первоначальную форму, как капля, не разрушаясь.

Подобно жидкому роботу "T-1000" из фильма "Терминатор 2", южнокорейский робот может проходить сквозь металлические прутья, захватывать и транспортировать инородные вещества и сливаться с другими жидкими роботами. Кроме того, он может свободно перемещаться как по поверхности воды, так и по твердой земле.

"Жидкий" робот проходит сквозь прутья и захватывает инородный предмет Фото: Science Advances

"Когда мы впервые начали разрабатывать жидкого робота, мы изначально рассматривали возможность инкапсуляции сферической капли с частицами, как это принято при изготовлении обычных жидких шариков. Однако, изменив нашу точку зрения, мы пришли к идее покрытия кубика льда частицами, а затем его расплавления, что значительно повысило устойчивость наших роботов", — отметил исследователь Хебин Чон.

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Ожидается, что "жидких" роботов можно будет использовать в биомедицине, в частности для адресной доставки лекарств и терапевтических вмешательств внутри человеческого организма. Кроме того, благодаря способности проходить через чрезвычайно узкие пространства, их можно размещать внутри сложной техники, между препятствиями на пересеченной местности и в зонах стихийных бедствий для проведения разведывательных работ, очистки или удаления препятствий с помощью химикатов.

"Мы планируем улучшить функциональность жидкого робота, чтобы обеспечить более широкое промышленное применение в будущем", — подчеркнул профессор Чон-Юн Сан.

Напомним, Geek Club и CircuitMess разработали функциональную копию робота Butter Bot из популярного мультсериала "Рик и Морти".