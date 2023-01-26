Ученые близки к тому, чтобы создать жидкого робота, как T-1000 из "Терминатор-2" (видео)

Исследователи смогли сделать робота похожего на конструктор LEGO, который разжижается и движется сквозь прутья клетки.

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Исследователи из Университета Карнеги-Меллона и Чжэцзянского университета активно экспериментируют с жидкими металлами для создания роботов, способных менять свою форму, пишет Vice.

Форма и движения роботов контролируются магнитными полями. Такой способ поможет в дальнейшем разрабатывать устройства для адресной доставки лекарств в организм пациентов или внедрять имплантанты прямо в тело.

Магнитоактивное фазовое переходящее вещество (МФПВ) сочетает в себе превосходную прочность и быстрое изменение формы по велению исследователей. Основным компонентом такого вещества является галлий, обладающий низкой температурой плавления, а в него вкрапляются крошечные магнитные микрочастицы.

Поместив роботов в переменное магнитное поле, ученые заставляют их двигаться и даже нагреваться, превращая их в жидкость. Это происходит благодаря фундаментальным принципам электромагнетизма, что это вызывает спонтанное протекание электрического тока через этот металл.

С помощью этой техники исследователи смогли заставить роботов МФПВ соединяться в цепочку, извлекать предметы из модели желудка и преодолевать препятствия. Они также смогли сделать симпатичного робота похожего на конструктор LEGO, который разжижается и движется сквозь прутья клетки.

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Некоторые эксперты посмеиваются, что американские и китайские ученые приблизились к тому, чтобы создать настоящего жидкого робота Т-1000 из франшизы "Терминатор".

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