Учені близькі до того, щоб створити рідкого робота, як T-1000 з "Термінатор-2" (відео)

Дослідники змогли зробити робота, схожого на конструктор LEGO, який розріджується та рухається крізь ґрати клітки.

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Дослідники з Університету Карнегі-Меллона та Чжецзянського університету активно експериментують із рідкими металами для створення роботів, здатних змінювати свою форму, пише Vice.

Форма та рухи роботів контролюються магнітними полями. Такий спосіб допоможе надалі розробляти пристрої для адресної доставки ліків в організм пацієнтів або впроваджувати імплантанти в тіло.

Магнітоактивна фазова перехідна речовина (МФПР) поєднує в собі чудову міцність і швидку зміну форми за велінням дослідників. Основним компонентом такої речовини є галій, що має низьку температуру плавлення, а в нього вкраплюються крихітні магнітні мікрочастинки.

Помістивши роботів у змінне магнітне поле, вчені змушують їх рухатися та навіть нагріватися, перетворюючи їх на рідину. Це відбувається завдяки фундаментальним принципам електромагнетизму, що викликає спонтанне протікання електричного струму через цей метал.

За допомогою цієї техніки дослідники змогли змусити роботів МФПР з'єднуватися в ланцюжок, витягувати предмети з моделі шлунка й долати перешкоди. Вони також змогли зробити симпатичного робота, схожого на конструктор LEGO, який розріджується та рухається крізь ґрати клітки.

[ + – ] Немає сумнівів, із яким роботом порівнюватимуть витвір учених Фото: Скриншот

Деякі експерти посміюються, що американські та китайські вчені наблизилися до того, щоб створити справжнього рідкого робота Т-1000 із франшизи "Термінатор".

[ + – ] Рідкий робот у формі LEGO просочується крізь ґрати

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