Як T-1000 із "Термінатор-2": створено "рідкого" робота, який проходить крізь прути (фото)

Інноваційний робот витримує будь-які удари й екстремальне стиснення, відновлюючи свою первісну форму, наче крапля.

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Група вчених з Інженерного коледжу Сеульського національного університету та Університету Гачон у Південній Кореї створила "рідкого" робота нового покоління, здатного проходити крізь прути. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, вчені вже давно намагаються відтворити здатність біологічних клітин до поділу, деформації, злиття і захоплення чужорідних речовин. Так, раніше дослідники з Університету Карнегі-Меллона і Чжецзянського університету активно експериментували з рідкими металами для створення роботів, здатних змінювати свою форму.

Демонстрація можливостей "рідкого" робота Фото: Science Advances

Своєю чергою дослідницька група під керівництвом професорів Хо Ен Кіма, Чон Юн Сана і Кинхвана Пака розробила "рідкого" робота, захищеного частинками, укладеними в надзвичайно щільні гідрофобні (водовідштовхувальні) частинки.

Цей новий робот отримує вигоду з виняткової деформованості рідини і структурної стабільності твердих тіл. У результаті він може витримувати екстремальне стиснення або сильні удари, відновлюючи свою первісну форму, як крапля, не руйнуючись.

Подібно до рідкого робота "T-1000" з фільму "Термінатор 2", південнокорейський робот може проходити крізь металеві прути, захоплювати і транспортувати чужорідні речовини і зливатися з іншими рідкими роботами. Крім того, він може вільно переміщатися як по поверхні води, так і по твердій землі.

"Рідкий" робот проходить крізь прути і захоплює чужорідний предмет Фото: Science Advances

"Коли ми вперше почали розробляти рідкого робота, ми спочатку розглядали можливість інкапсуляції сферичної краплі з частинками, як робиться при виготовленні звичайних рідких кульок. Однак, змінивши наш погляд, ми прийшли до ідеї покриття кубика льоду частинками, а потім його розплавлення, що значно підвищило стійкість наших роботів", — зазначив дослідник Хебін Чон.

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Очікується, що "рідких" роботів можна буде використовувати в біомедицині, зокрема для адресного доставлення ліків і терапевтичних втручань усередині людського організму. Крім того, завдяки здатності проходити через надзвичайно вузькі простори, їх можна розміщувати всередині складної техніки, між перешкодами на пересіченій місцевості та в зонах стихійних лих для проведення розвідувальних робіт, очищення або видалення перешкод за допомогою хімікатів.

"Ми плануємо поліпшити функціональність рідкого робота, щоб забезпечити ширше промислове застосування в майбутньому", — підкреслив професор Чон-Юн Сан.

Нагадаємо, Geek Club і CircuitMess розробили функціональну копію робота Butter Bot з популярного мультсеріалу "Рік і Морті".