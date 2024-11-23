Мемний робот із "Ріка і Морті" тепер продається в реальному житті: що він може (відео)

Робот Butter Bot здатний автономно переміщатися, розпізнавати обличчя, а також спілкуватися зі своїм власником голосом із мультсеріалу.

Geek Club і CircuitMess розробили функціональну копію робота Butter Bot з популярного мультсеріалу "Рік і Морті". Про це пише The Verge.

Butter Bot

Як зазначають у виданні, новий Butter Bot може переміщатися світом, розпізнавати обличчя, а також спілкуватися з людьми. Для цього він отримав камеру, динамік, мікрофон гусениці та функції штучного інтелекту (ШІ). Робот оснащений двоядерним процесором і батареєю ємністю 1000 мАг.

Роботом можна керувати за допомогою бездротового пульта дистанційного керування, який має кілька кнопок для увімкнення звуків і попередньо запрограмованих дій, а також невеликий екран, де може відображатися пряма трансляція відео з його камери.

Butter Bot і пульт управління Фото: Kickstarter

Використовуючи штучний інтелект, камеру і датчики, Butter Bot може автономно пересуватися й уникати перешкод, як-от край столу, а також реагувати на голосові команди, використовуючи бібліотеку з 1000 фраз, вимовлених голосом Butter Bot із мультсеріалу.

Важливо

Нажахані тим, що відбувається: як справжні собаки реагують на зустріч із робопсами (відео)

Наразі робот доступний для попереднього замовлення через краудфандингову кампанію Kickstarter за ціною 139 доларів США, а перші поставки заплановані на серпень 2025 року.

Зазначимо, що Butter Bot став героєм мемів через сцену в 9-й серії 1-го сезону "Ріка і Морті". У цьому епізоді нещодавно побудований робот запитує у Ріка: "У чому моє призначення?", на що Рік відповідає: "Ти подаєш масло".

Епізод, який зробив Butter Bot героєм мемів

Нагадаємо, гавайська телерадіомовна компанія The Garden Island "звільнила" двох ботів-репортерів зі штучним інтелектом через невдоволення глядачів.

Також повідомлялося, що покупці розкритикували анімованого ельфа Бадді, який почали продавати у США за 199 доларів напередодні Різдвяних свят.