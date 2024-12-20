В Китае создадут армию из человекоподобных роботов, чтобы победить Optimus Илона Маска

Компания Agibot создала "фабрику" для сбора реальных данных посредством таких действий, как складывание одежды и стирка.

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Китайская робототехническая фирма Agibot начала массовое производство человекоподобных роботов для общего пользования, в то время как ее американские коллеги, такие как Tesla, планируют достичь того же результата в 2026 году. Об этом пишет Interesting Engineering.

По данным китайского новостного интернет-издания, компания Agibot, или Zhiyuan Robotics, продемонстрировала на своем официальном сайте кадры своего производственного предприятия и сообщила, что к концу года она планирует выпустить 1000 единиц продукции.

Шанхайский стартап, основанный в феврале 2023 года Пэн Чжихуэем, бывшим участником программы Huawei "Genius Youth", выпустил свою первую модель человекоподобного робота Raise A1 в августе 2023 года.

18 августа компания представила пять новых моделей колесных и двуногих гуманоидных роботов, предназначенных для выполнения различных задач, включая домашние дела и работу на производстве.

Китайский всплеск робототехники

Компания Agibot, также известная как Zhiyuan Robotics, поделилась 4-минутным видеороликом, демонстрирующим производственный процесс на своем заводе Lingang Fengxian в Шанхае.

По данным Global Times (GT), на кадрах запечатлены различные этапы производства роботов, включая складирование, сборку компонентов, тестирование, испытания на старение и оценку производительности.

Примечательной особенностью является сотрудничество между работниками-людьми и собственными человекоподобными роботами компании при выполнении таких задач, как размещение инвентаря на стеллажах и тестирование компонентов.

Компания также создала "фабрику сбора данных", посвященную сбору реальных данных с помощью практических учебных сценариев. Эти сценарии включают такие действия, как складывание одежды, организация, уборка и стирка.

На сегодняшний день Agibot выпустила более 962 человекоподобных роботов, продемонстрировав свои растущие возможности в области робототехники. Это сочетание взаимодействия человека и робота и обучения на основе данных направлено на улучшение функциональности и адаптивности роботов для ряда бытовых и промышленных задач.

По мнению экспертов, китайские робототехнические компании, хотя и опережают Tesla в массовом производстве, но развиваются наравне с американскими фирмами в области человекоподобных роботов.

По данным GT, американские технологические гиганты, такие как Tesla и NVIDIA, сильны в области манипуляции верхними конечностями, производства микросхем и облачных вычислений, в то время как китайские компании лидируют в области управления движением, передовых моделей искусственного интеллекта и разнообразных приложений.

В конце 2023 года китайская компания Fourier Intelligence стала первой крупной компанией по производству гуманоидных роботов, объявившей о массовом производстве. Ее двуногий гуманоидный робот GR-1 был поставлен в количестве более 100 единиц для различных сценариев.

Развитие области робототехники

Основанная в феврале 2023 года, компания Agibot фокусируется на разработке передового воплощенного ИИ и робототехники, а также инновационных экосистем. Ее флагманский гуманоидный робот Yuanzheng A2 имеет рост 175 см, весит 121 фунт (55 кг) и оснащен датчиками, работающими на основе передового ИИ.

Способный обрабатывать текстовую, аудио- и визуальную информацию, A2 может выполнять такие задачи, как точное вдевание нитки в иголку. Наряду с A2, Agibot предлагает более надежную версию, A2 Max, и такие модели, как A2-W, X1 и X1-W, которые напоминают сервисных роботов.

Конкурируя с Tesla Optimus, Agibot стремится развивать технологию гуманоидных роботов и планирует бросить вызов Tesla на быстрорастущем рынке робототехники.

В августе 2023 года Agibot выпустила своего первого гуманоидного робота Raise A1, нацеленного на такие отрасли, как автомобилестроение, производство 3C и логистика. К декабрю 2023 года компания получила пять раундов финансирования, основные инвестиции в которые вложили Hillhouse Capital и BYD.

9 декабря издание Interesting Engineering сообщило, что Китай разрабатывает рекордный 504-кубитный квантовый компьютер Tianyan-504.