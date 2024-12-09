Китай разрабатывает рекордный 504-кубитный квантовый компьютер Tianyan-504 (видео)

Китай совершил значительный скачок в области квантовых вычислений, представив Tianyan-504 — сверхпроводящий квантовый компьютер с 504-кубитным чипом Xiaohong, что стало новой вехой.

Китай достиг нового рубежа в квантовых вычислениях с разработкой Tianyan-504 — мощного квантового компьютера с 504 кубитами. Об этом пишет Interesting Engineering.

Квантовый компьютер Tianyan-504 был разработан совместно China Telecom Quantum Group (CTQG), Центром передового опыта в области квантовой информации и квантовой физики при Китайской академии наук, и QuantumCTek, компанией квантовых технологий, базирующейся в провинции Аньхой.

Квантовый компьютер Tianyan-504 включен в облачную платформу квантовых вычислений Tianyan, обеспечивая глобальный доступ для всех пользователей. Ван Чжэнь, заместитель генерального директора China Telecom Quantum Group, заявил, что компания планирует сотрудничать с QuantumCTek для продвижения квантового компьютера с использованием нового чипа. Это позволит исследователям в различных областях работать более эффективно и ускорит практическое использование квантовых вычислений.

Облачная платформа квантовых вычислений Tianyan, запущенная в ноябре 2023 года, привлекла свыше 12 миллионов посещений из более чем 50 стран, предоставляя доступные услуги квантовых вычислений пользователям по всему миру.

Китай также достиг прогресса в квантовых вычислениях с разработкой 504-кубитного сверхпроводящего чипа под названием Xiaohong, поставленного QuantumCTek. Это знаменует собой внутренний рекорд по количеству кубитов в сверхпроводящем квантовом чипе и будет поддерживать тестирование килокубитной системы измерения и управления QuantumCTek.

Система измерения и управления, а также квантовый вычислительный чип играют центральную роль в производительности квантовых компьютеров. По словам Лян Футяня, доцента Центра передового опыта в области квантовой информации и квантовой физики при Китайской академии наук, их эффективность существенно влияет на общие возможности квантовых компьютеров.

Ожидается, что чип Xiaohong будет соответствовать по производительности основным международным облачным квантовым вычислительным платформам, таким как IBM, по времени жизни кубита, точности затвора и глубине квантовой схемы.

China Telecom Quantum Group также будет сотрудничать с QuantumCTek для разработки квантового компьютера с использованием нового чипа Xiaohong. Это сотрудничество предоставит глобальным пользователям доступ к облачной платформе квантовых вычислений China Telecom Quantum Group, что позволит исследователям из различных областей эффективно работать над практическими проблемами и алгоритмами.

Однако научный сотрудник центра Гун Мин отметил, что основное внимание в чипе уделяется продвижению разработки крупномасштабных квантовых вычислительных систем измерения и управления, а не просто достижению более высокой вычислительной мощности или квантового превосходства.

Китай считается единственной страной, которая достигла квантового вычислительного преимущества как с помощью фотоники, так и сверхпроводящих квантовых вычислительных технологий. Эта веха была достигнута с разработкой Jiuzhang 2.0 и Zuchongzhi 2.1, каждый из которых имеет 113 обнаруженных фотонов и 66 кубитов.

В прошлом месяце китайский военный суперкомпьютер Tianhe вновь занял первое место в международном тесте эффективности вычислений с использованием искусственного интеллекта, одержав вторую победу с 2021 года. Суперкомпьютер также сыграл ключевую роль в значительных достижениях центра в таких областях исследований, как технология численного моделирования, расчет материалов и метеорология окружающей среды.

Ранее сообщалось, что новая технология ученых из Токийского университета может сделать вычисления быстрее. По их словам, такие методы, как дифракционное литье, могут преодолеть различные проблемы, связанные с оптическими вычислениями.