Китай розробляє рекордний 504-кубітний квантовий комп'ютер Tianyan-504 (відео)

Китай здійснив значний стрибок у сфері квантових обчислень, представивши Tianyan-504 — надпровідний квантовий комп'ютер із 504-кубітним чипом Xiaohong, що стало новою віхою.

Китай досяг нового рубежу в квантових обчисленнях із розробкою Tianyan-504 — потужного квантового комп'ютера з 504 кубітами. Про це пише Interesting Engineering.

Квантовий комп'ютер Tianyan-504 розробили спільно China Telecom Quantum Group (CTQG), Центром передового досвіду в галузі квантової інформації та квантової фізики при Китайській академії наук, і QuantumCTek, компанією квантових технологій, що базується в провінції Аньхой.

Квантовий комп'ютер Tianyan-504 включено в хмарну платформу квантових обчислень Tianyan, забезпечуючи глобальний доступ для всіх користувачів. Ван Чжень, заступник генерального директора China Telecom Quantum Group, заявив, що компанія планує співпрацювати з QuantumCTek для просування квантового комп'ютера з використанням нового чипа. Це дасть змогу дослідникам у різних галузях працювати ефективніше і прискорить практичне використання квантових обчислень.

Хмарна платформа квантових обчислень Tianyan, запущена в листопаді 2023 року, привернула понад 12 мільйонів відвідувань із понад 50 країн, надаючи доступні послуги квантових обчислень користувачам по всьому світу.

Китай також досяг прогресу в квантових обчисленнях з розробкою 504-кубітного надпровідного чіпа під назвою Xiaohong, поставленого QuantumCTek. Це знаменує собою внутрішній рекорд за кількістю кубітів у надпровідному квантовому чипі і буде підтримувати тестування кілокубітної системи вимірювання та управління QuantumCTek.

Система вимірювання та управління, а також квантовий обчислювальний чіп відіграють центральну роль у продуктивності квантових комп'ютерів. За словами Лян Футяня, доцента Центру передового досвіду в галузі квантової інформації та квантової фізики при Китайській академії наук, їхня ефективність істотно впливає на загальні можливості квантових комп'ютерів.

Очікується, що чип Xiaohong відповідатиме за продуктивністю основним міжнародним хмарним квантовим обчислювальним платформам, як-от IBM, за часом життя кубіта, точністю затвора і глибиною квантової схеми.

China Telecom Quantum Group також співпрацюватиме з QuantumCTek для розроблення квантового комп'ютера з використанням нового чипа Xiaohong. Ця співпраця надасть глобальним користувачам доступ до хмарної платформи квантових обчислень China Telecom Quantum Group, що дасть змогу дослідникам із різних галузей ефективно працювати над практичними проблемами та алгоритмами.

Однак науковий співробітник центру Гун Мін зазначив, що основна увага в чипі приділяється просуванню розроблення великомасштабних квантових обчислювальних систем вимірювання та управління, а не просто досягненню вищої обчислювальної потужності або квантової переваги.

Китай вважається єдиною країною, яка досягла квантової обчислювальної переваги як за допомогою фотоніки, так і надпровідних квантових обчислювальних технологій. Ця віха була досягнута з розробкою Jiuzhang 2.0 і Zuchongzhi 2.1, кожен з яких має 113 виявлених фотонів і 66 кубітів.

Минулого місяця китайський військовий суперкомп'ютер Tianhe знову посів перше місце в міжнародному тесті ефективності обчислень з використанням штучного інтелекту, здобувши другу перемогу з 2021 року. Суперкомп'ютер також зіграв ключову роль у значних досягненнях центру в таких галузях досліджень, як технологія чисельного моделювання, розрахунок матеріалів і метеорологія навколишнього середовища.

Раніше повідомлялося, що нова технологія вчених з Токійського університету може зробити обчислення швидшими. За їхніми словами, такі методи, як дифракційне лиття, можуть подолати різні проблеми, пов'язані з оптичними обчисленнями.