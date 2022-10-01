Ілон Маск уперше показав у дії робота Tesla Optimus за $20 000 (відео)

Tesla мріє перевершити андроїдів вартістю понад $100 тис. за допомогою ШІ, але спочатку Optimus потрібно навчитися ходити.

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1 жовтня генеральний директор компанії Tesla вперше показав у дії два прототипи робота Optimus. Це сталося під час заходу Tesla AI Day 2022, який транслювали на платформі YouTube.

Перший прототип Optimus вийшов на сцену з "оголеним" корпусом без зовнішніх панелей. Він самостійно ходив на двох ногах, подібно до людини, махав публіці рукою і навіть танцював у такт музиці. За словами Ілона Маска, розробники вперше пустили робота прогулятися без страхувальних опор і побоювалися, що він може впасти. Глава Tesla з очевидним хвилюванням спостерігав, як андроїд йшов до далекої сцени.

У презентаційному ролику компанія показала, що вже вміє Optimus. Йому доручили виконувати різні типи завдань: переносити коробки, поливати квіти, витягувати деталі з устаткування. Крім того, показали, як робот бачить світ від першої особи: алгоритми комп'ютерного зору визначають об'єкти і підсвічують їх різними кольорами.

Другий прототип виглядає красивіше і більше нагадує концепт, показаний Ілоном Маском минулого року. Він отримав більш розвинені руки з великим пальцем, що протистоїть, як у людей, при цьому кожен палець має "два ступені свободи", що дозволяє йому брати будь-які предмети і взаємодіяти з ними.

Ось тільки ця модель не вміє ходити, тому помічники викотили її на спеціальному візку. Робот здатний рухати ногами в різні боки і, за словами Ілона Маска, має навчитися пересуватися самостійно за кілька тижнів. Гендиректор додав, що перший, більш ранній прототип містить сторонні деталі, але другий — повноцінна розробка Tesla.

Наразі інженери працюють над третім поколінням Optimus, який має отримати руки з 11 "ступенями свободи", 28 актуаторів і батарею ємністю 2,3 кВт·год для тривалої роботи без підзарядки (приблизно добу). При цьому вони спробують не перевищити масу 73 кг і домогтися того, щоб усі датчики та механізми зберігали працездатність після випадкового падіння обличчям вниз.

[ + – ] Анонс наступного покоління робота Optimus Фото: Скриншот

Окремо варто зупинитися на "мозку" Optimus. Судячи з презентації, майбутнє покоління отримає спеціальний чіп від Tesla, який підтримує Wi-Fi, LTE, відтворення аудіо, системи безпеки та захисту. Андроїд планують оснастити штучним інтелектом, який зараз використовують у системі автоматичного керування електрокарами.

Саме "розум" має стати головною перевагою Optimus перед іншими конкурентами на ринку. За словами Ілона Маска, незабаром Tesla оптимізує конструкцію, щоб виробляти роботів мільйонами. Їх планують продавати по $20 тис. за одиницю, тоді як вартість інших людиноподібних роботів перевищує $100 тис.

Ілон Маск представив прототип робота від Tesla у серпні 2021 року. За словами мільярдера, машина зможе виконувати небезпечну чи рутинну роботу, але буде надто слабкою, щоб нашкодити людям.

Пізніше Ілон Маск розповів, як роботи Tesla можуть урятувати людство. Головна проблема, яку покликані усунути андроїди, — дефіцит робочої сили, що знижує темпи виробництва. Так роботи зможуть компенсувати падіння народжуваності у всьому світі.