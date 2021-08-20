Розумний і нешкідливий: Ілон Маск презентував концепт андроїда Tesla Bot (фото, відео)

"Розумний" Tesla Bot зможе виконувати за людей небезпечну або рутинну фізичну роботу. Його навмисно зроблять повільним і слабким — для більшої безпеки.

У 2022 році Tesla планує випустити гуманоїдного робота Tesla Bot, оснащеного просунутим штучним інтелектом.

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Глава компанії Ілон Маск зробив такий анонс під час презентації AI Day.

За його словами, Tesla Bot (кодове ім'я Optimus, — ред.) виконуватиме небезпечну або нудну роботу замість людей. При цьому він буде досить повільним, щоб кожна людина відчувала свою перевагу і в разі потреби могла втекти або пересилити його. Компанія планує оснастити робота новою системою штучного інтелекту, несхожою на автопілот у фірмових електромобілях.

Згідно з концептом, Tesla Bot буде близько 173 см у висоту, вагою близько 57 кг, зможе розвивати максимальну швидкість близько 8 км/год і піднімати вантаж до 20 кг, тягнути до 68 кг або утримувати 4,5 кг на витягнутих руках. Для сприйняття світу андроїд отримає вісім камер, сенсорні датчики зі зворотним зв'язком і автономний комп'ютер, який зможе обробляти сигнали. На його обличчі встановлять екран, який буде відображати корисну інформацію.

[ + – ] Зовнішній вигляд Tesla Bot

Ілон Маск мріє створити універсального робота, не обмеженого матеріально певними завданнями. Згідно із задумом, Tesla Bot зможе вільно переміщатися серед людей і використовувати вже існуючі інструменти завдяки рукам, схожим на людські.

[ + – ] Технічні характеристики Tesla Bot Фото: Скриншот

"Ви зможете говорити з ним, просити його виконувати нескладні завдання. Якщо ви скажете йому: "Будь ласка, сходи в магазин і купи такі-то продукти", — він повинен буде виконати ваше прохання. Так, я думаю, ми зможемо зробити такого помічника", — заявив Ілон Маск.

[ + – ] Tesla Bot Фото: Скриншот

Мільярдер додав, що Tesla вже створила безліч "розумних" роботів, здатних бачити світ, розпізнавати предмети, сприймати голосові запити і самостійно визначати способи їх виконання — йдеться, звичайно ж, про автомобілі. Компанія має намір розвивати вже існуючий ШІ, а потім перенести його в гуманоїдну форму.

"Ми також непогано розбираємося в датчиках, механізмах і батареях, тому ми думаємо, що, ймовірно, в наступному році у нас вже буде прототип", — зазначив Ілон Маск.

За словами бізнесмена, у майбутньому роботи зможуть усунути проблему нестачі робочої сили, але це буде нескоро. Поява "розумних" машин серйозно вплине на економіку. Він натякнув, що завдяки роботам економіка зможе розширюватися безкінечно, а кожна людина буде сама вибирати, чи варто йому займатися фізичною роботою.

Раніше писали, що Tesla Model S Plaid програла драг-гонку з Ford Mustang в межах заходу MITM Elite. Механіки з тюнінг-ательє Palm Beach Dyno почарували над олдскульним суперкаром, збільшивши його потужність до 1100 кінських сил (у Model S — 1034).