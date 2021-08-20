Розумний і нешкідливий: Ілон Маск презентував концепт андроїда Tesla Bot (фото, відео)
"Розумний" Tesla Bot зможе виконувати за людей небезпечну або рутинну фізичну роботу. Його навмисно зроблять повільним і слабким — для більшої безпеки.
У 2022 році Tesla планує випустити гуманоїдного робота Tesla Bot, оснащеного просунутим штучним інтелектом.
Глава компанії Ілон Маск зробив такий анонс під час презентації AI Day.
За його словами, Tesla Bot (кодове ім'я Optimus, — ред.) виконуватиме небезпечну або нудну роботу замість людей. При цьому він буде досить повільним, щоб кожна людина відчувала свою перевагу і в разі потреби могла втекти або пересилити його. Компанія планує оснастити робота новою системою штучного інтелекту, несхожою на автопілот у фірмових електромобілях.
Згідно з концептом, Tesla Bot буде близько 173 см у висоту, вагою близько 57 кг, зможе розвивати максимальну швидкість близько 8 км/год і піднімати вантаж до 20 кг, тягнути до 68 кг або утримувати 4,5 кг на витягнутих руках. Для сприйняття світу андроїд отримає вісім камер, сенсорні датчики зі зворотним зв'язком і автономний комп'ютер, який зможе обробляти сигнали. На його обличчі встановлять екран, який буде відображати корисну інформацію.
Ілон Маск мріє створити універсального робота, не обмеженого матеріально певними завданнями. Згідно із задумом, Tesla Bot зможе вільно переміщатися серед людей і використовувати вже існуючі інструменти завдяки рукам, схожим на людські.
"Ви зможете говорити з ним, просити його виконувати нескладні завдання. Якщо ви скажете йому: "Будь ласка, сходи в магазин і купи такі-то продукти", — він повинен буде виконати ваше прохання. Так, я думаю, ми зможемо зробити такого помічника", — заявив Ілон Маск.
Мільярдер додав, що Tesla вже створила безліч "розумних" роботів, здатних бачити світ, розпізнавати предмети, сприймати голосові запити і самостійно визначати способи їх виконання — йдеться, звичайно ж, про автомобілі. Компанія має намір розвивати вже існуючий ШІ, а потім перенести його в гуманоїдну форму.
"Ми також непогано розбираємося в датчиках, механізмах і батареях, тому ми думаємо, що, ймовірно, в наступному році у нас вже буде прототип", — зазначив Ілон Маск.
За словами бізнесмена, у майбутньому роботи зможуть усунути проблему нестачі робочої сили, але це буде нескоро. Поява "розумних" машин серйозно вплине на економіку. Він натякнув, що завдяки роботам економіка зможе розширюватися безкінечно, а кожна людина буде сама вибирати, чи варто йому займатися фізичною роботою.
Раніше писали, що Tesla Model S Plaid програла драг-гонку з Ford Mustang в межах заходу MITM Elite. Механіки з тюнінг-ательє Palm Beach Dyno почарували над олдскульним суперкаром, збільшивши його потужність до 1100 кінських сил (у Model S — 1034).