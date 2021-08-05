Tesla програла: найшвидша Model S Plaid поступилася в дразі спорткару Ford Mustang (відео)

Ford Mustang Shelby GT500 у серії заїздів на 402 метри не залишив шансів найшвидшій модифікації електромобіля Tesla Model S.

Tesla Model S Plaid у межах заходу MITM Elite воювала в декількох парних заїздах на 402 метри з Ford Mustang Shelby GT500. Найшвидша модифікація Model S офіційно представлена на початку літа 2021 року. Вона оснащується трьома електродвигунами сумарною потужністю одна тисяча тридцять чотири к.с. Максимальна швидкість перевищує 320 км/год, а з місця до 97 км/год машина прискорюється за 1,99 секунди. Здавалося б, цих цифр достатньо, щоб побити будь-яке олдскульне купе. Але не поспішайте ховати ДВС.

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Ford Mustang Shelby GT500 у стоці має 5,2-літровий V8 на 760 к.с. і розгінну динаміку на рівні 3,7 секунди з місця до першої "сотні". Але американське тюнінг-ательє Palm Beach Dyno істотно доопрацювало суперкар. "Мустанг" отримав нові випускні колектори Kooks, паливні форсунки більшої продуктивності, компресор Jokers Performance і перепрошитий блок керування двигуном. У результаті комплексу робіт потужність мотора збільшилася до 1100 "сил".

Таким чином за потужністю це два рівнозначні конкуренти. Хто виявиться швидшим на канонічній драговій дистанції?

Одиночні заїзди машини проїхали практично з рівним часом. Ford із результатом 9,14 секунди, Tesla поступилася 0,1 секунди. У парних заїздах різниця виявилася ще менше: 7,91 і 7,97 секунди відповідно в першому заїзді, і 7,66 і 7,68 секунди — у другому.

У результаті Мустанг у всіх заїздах вийшов переможцем. Так що в драг-рейсингу машини з ДВС ще себе покажуть.

Раніше ми повідомляли, що Tesla вперше заробила 1 мільярд доларів, але змушена відкласти випуск нових моделей. Затримка запуску пікапа та сідельного тягача пов'язана з переходом на новий стандарт акумуляторних батарей.

Також Фокус писав, що киянин розбив Ford Mustang у свій день народження. Ford Mustang занесло, після чого він вилетів на узбіччя та врізався в огорожу. Потім автомобіль викинуло назад на дорогу.