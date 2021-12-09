"Цивілізація може впасти": Ілон Маск хоче врятувати людство за допомогою Tesla Bot

Андроїди здатні замінити людську працю та усунути дефіцит робочої сили, який знижує темпи виробництва.

Генеральний директор компаній Tesla Ілон Маск розповів, як роботи-андроїди Tesla Bot допоможуть вирішити глобальні проблеми людства. Він розкрив подробиці проєкту під час онлайн-конференції, організованої The Wall Street Journal.

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За словами мільярдера, в усьому світі не вистачає робочої сили, тож виробникам необхідно оптимізувати валовий прибуток на одного співробітника. Роботи зі штучним інтелектом зможуть компенсувати нестачу робочої сили, яка може призвести до плачевних наслідків для всього людства. Він поки що не знає, коли вдасться створити перших Tesla Bot.

"Вони можуть з часом повністю замінити людську працю. Основа економіки — праця. Людей не вистачає. Я вважаю, що одна з найбільших загроз для цивілізації — це низька народжуваність, що стрімко падає. Якщо люди не почнуть заводити більше дітей, цивілізація впаде", — наголосив Ілон Маск під час інтерв'ю.

[ + – ] Інтерв'ю Ілона Маска для The Wall Street Journal

Бізнесмен вважає, що Tesla створює "найбільш сучасний практичний ШІ" для навігації у вигляді системи автопілота. Він порівняв автомобілі з роботами на чотирьох колесах і припустив: таку саму технологію можна перенести на андроїди.

"Щоб отримати гуманоїдний об'єкт, нам потрібно розробити деякі налаштовувані приводи і датчики — і по суті використовувати Tesla Full Self-Driving та Autopilot або, взагалі кажучи, реальний навігаційний ШІ для гуманоїдного робота", — пояснив Ілон Маск.

У серпні Ілон Маск представив концепт робота Tesla Bot із кодовою назвою Optimus. Глава компанії розповів, що завданням андроїда стане виконання простої і рутинної роботи замість людей. Роботів навмисно планують зробити слабкими та повільними, щоб вони не становили серйозної загрози для навколишніх. Однак вони зможуть піднімати до 20 кг вантажу й утримувати 4,5 кг на витягнутих руках.

[ + – ] Презентація Tesla Bot

Нещодавно у Великій Британії створили робота-гуманоїда Ameca з дуже реалістичним обличчям. Завдяки просунутому штучному інтелекту машина вміє добре імітувати людську міміку, емоції та жести. Розробники готові продавати робота або здавати в оренду для різних потреб. Наприклад, Ameca можна використовувати для розваги відвідувачів на заходах.