Всего за $20: в США создали 3D-печатных роботов, которые работают без электроники (видео)

По словам ученых, новые роботы могут непрерывно работать в течение трех дней, пересекать различные поверхности и даже ходить под водой.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) разработали роботов, которые могут передвигаться без электроники и изготавливаются с помощью 3D-принтера. Об этом говорится на официальном сайте университета.

3D-печатный робот за $20

Целью разработчиков было создать роботов, которые могли бы ходить сразу после печати с помощью баллончика со сжатым газом. Кроме того, изделия должны были состоять из гибких, мягких материалов, как и "жидкий" робот, разработанный учеными из Южной Кореи.

Для изготовления роботов ученые использовали настольный 3D-принтер и готовый материал для печати. Такой подход к проектированию оказался очень дешевым — производство одного робота обходится примерно в 20 долларов.

Чтобы заставить роботов двигаться, команда создала пневматический колебательный контур для управления повторяющимися движениями мягких приводов, похожий на механизм, который приводил в движение паровой двигатель локомотива. Контур координирует движение шести ног, подавая давление воздуха в нужное время попеременно между двумя наборами по три ноги.

"Это совершенно другой взгляд на создание машин", — отметил профессор кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Сан-Диего Майкл Толли.

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Исследователи протестировали роботов в лаборатории, выявив, что пока они подключены к источнику воздуха или газа под постоянным давлением, они могут функционировать без остановки в течение трех дней. Кроме того, они могут ходить на открытом воздухе без привязи, пересекать различные поверхности, включая дерн и песок, а также ходить под водой.

Используя баллончик со сжатым газом, эти роботы способны работать в условиях, где электроника не может функционировать. Например, их можно использовать для научной разведки в районах с сильной радиацией, для реагирования на стихийные бедствия или исследования космоса.

"Мы сделали гигантский скачок вперед, создав робота, который ходит полностью самостоятельно", — отметил постдокторант Йичен Чжай.

Напомним, китайский робототехнический стартап Agibot планирует в этом году выпустить до 5000 человекоподобных роботов, что соответствует планам Илона Маска по производству роботов Optimus.