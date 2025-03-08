"Печатает" готовую еду: в Китае создали необычный 3D-принтер на базе ИИ (фото)

"Умный" пищевой 3D-принтер может создать блюдо, опираясь на простое текстовое описания, к примеру, "лосось" или "пряничный человечек с рисунком".

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Исследователи из Гонконгского университета науки и техники в Китае разработали новый 3D-принтер, который может создавать еду слой за слоем, используя искусственный интеллект (ИИ) для проектирования сложных съедобных структур. Об этом пишет портал Nanowerk.

Создание пищи с помощью 3D-принтеров само по себе не ново. Так, ранее производитель продуктов питания Revo Foods начал продажу в супермаркетах Вены особого филе лосося, которое распечатано на пищевом 3D-принтере из белков грибов.

Веганский лосось, напечатанный на 3D-принтере Фото: Revo Foods

При этом пищевая 3D-печать имеет ряд проблем, не присущих традиционным материалам, таким как пластик или металл. Пищу необходимо правильно нагревать для обеспечения безопасности, но при этом сложно поддерживать заданную форму во время приготовления.

Современные 3D-принтеры для продуктов питания работают в два отдельных этапа: сначала печатают холодную пищевую пасту, а затем переносят ее в духовку или фритюрницу. Такой подход часто деформирует форму, а также повышает риск загрязнения при перемещении продуктов между машинами.

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Китайские ученые решили эти проблемы, объединив два этапа с помощью специализированного инфракрасного нагревателя, изготовленного из обработанной лазером полиимидной пленки, известной как лазерно-индуцированный графен (LIG).

Этот сверхтонкий элемент обеспечивает точный контроль температуры, при этом напечатанные слои продуктов достигают 137 °C на поверхности и поддерживают не менее 105 °C по бокам на протяжении всего процесса печати, при этом потребляя всего 14 Вт. Для сравнения, обычные духовки и фритюрницы потребляют около 1000–2000 Вт.

3D-печать из теста для печенья Фото: Advanced Materials

Ученые продемонстрировали работу своего принтера на примере теста для печенья. Когда каждый слой теста выходит из печатающего сопла, инфракрасный нагреватель немедленно готовит его, сохраняя точную напечатанную форму и убивая вредные бактерии. Это предотвращает оседание и деформацию, которые обычно происходят, когда напечатанные продукты питания ждут выпечки.

Пример "поплывшего" десерта, напечатанного на более старой модели 3D-принтера Фото: Jonathan Blutinger/Columbia Engineering

Принтер также хорошо показал себя в работе с другими пищевыми материалами. Помимо теста для печенья, он использовал для "печати" овощные пюре и ингредиенты на основе белка. Аппарат создавал предметы со сложными узорами и несколькими слоями.

Кроме того, исследователи упростили процесс проектирования продуктов с помощью ИИ. Система принимает простые текстовые описания, генерируя соответствующие 2D-изображения. Затем пользовательский скрипт Python преобразует эти изображения в файлы 3D-моделирования STL, делая их готовыми к печати.

Это значит, что пекарь может просто ввести "пряничный человечек с подробным рисунком" и получить полный, готовый к печати дизайн в течение нескольких минут.

Напомним, американская компания Azure Printed Homes разработала процесс 3D-печати, позволяющий производить дома стоимостью около 35 000 долларов.