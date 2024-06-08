Космическая кузня. На МКС впервые напечатали металлическую деталь на 3D-принтере (видео)

Исследователи считают, что эксперимент стал гигантским скачком в производстве деталей в условиях микрогравитации.

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Металлический 3D-принтер был отправлен на Международную космическую станцию (МКС) еще в январе 2024 года, когда Европейское космическое агентство задумало интригующий эксперимент. Теперь ученые провели первые тесты и смогли напечатать несколько металлических деталей в космосе, пишет IFLScience.

Металлический 3D-принтер был установлен на МКС астронавтом Андреасом Могенсеном и впоследствии установил рекорд, напечатав первый в истории металлический предмет в космосе. Более того, ученые полагают, что печать металлических деталей прямо на МКС на самом деле может перевернуть с ног на голову производство и устойчивость на орбите.

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Первым испытанием для принтера стала печать крохотной буквы "S". По словам технического директора Европейского космического агентства Роба Постема, S-образная кривая представляет собой тестовую линию, которая успешно завершила собой "ввод в эксплуатацию металлического 3D-принтера на земной орбите".

В общей сложности в ходе стартового эксперимента было напечатано четыре детали. Исследователи отмечают, что этот успех с печатью эталонных кривых линий, по сути, является первым шагом к ому, чтобы ученые могли печатать целые детали в космосе.

Над разработкой металлического 3D-принтера работали инженеры Европейского космического агентства, промышленная команда во главе с Airbus Defence and Space SAS, а также сотрудники Центра поддержки пользователей CADMOS во Франции, из которого контролируется работа принтера с Земли.

Известно, что проволока из нержавеющей стали подается в зону печати подобно тому, как пластиковая проволока подается в обычный 3D-принтер. Но расплавить пластик значительно проще, а потому ученые использовали в новом принтере лазер, в миллион раз более мощный, чем лазерная указка. Именно этот лазер плавит кончик проволоки, позволяя создавать структуры в принтере. Во время работы принтер герметизирован, поэтому пары не попадают на космическую станцию.

В общей сложности астронавты на МКС напечатали четыре металлические структуры, далее их доставят обратно на Землю и проверят на соответствие точным копиям, напечатанным под действием силы тяжести. Ученые планируют узнать, есть ли разница в этих деталях.

Отметим, что печать металлических инструментов в космосе может быть полезна по нескольким причинам. При этом их вовсе не обязательно привозить с Земли — существует вероятность, что астронавты смогут попросту печатать детали прямо на МКС по мере их необходимости.

Представители Европейского космического агентства в будущем надеются создать в космосе экономику замкнутого цикла, где ничего не выбрасывается, а подвергается переработке. Ученые считают, что крохотная буква S фактически может стать началом этого цикла.

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