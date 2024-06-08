Космічна кузня. На МКС уперше надрукували металеву деталь на 3D-принтері (відео)

Дослідники вважають, що експеримент став гігантським стрибком у виробництві деталей в умовах мікрогравітації.

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Металевий 3D-принтер був відправлений на Міжнародну космічну станцію (МКС) ще в січні 2024 року, коли Європейське космічне агентство задумало цікавий експеримент. Тепер учені провели перші тести і змогли надрукувати кілька металевих деталей у космосі, пише IFLScience.

Металевий 3D-принтер був встановлений на МКС астронавтом Андреасом Могенсеном і згодом встановив рекорд, надрукувавши перший в історії металевий предмет у космосі. Ба більше, вчені вважають, що друк металевих деталей прямо на МКС насправді може перевернути з ніг на голову виробництво і стійкість на орбіті.

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Першим випробуванням для принтера став друк крихітної літери "S". За словами технічного директора Європейського космічного агентства Роба Постема, S-подібна крива являє собою тестову лінію, яка успішно завершила собою "введення в експлуатацію металевого 3D-принтера на земній орбіті".

Загалом під час стартового експерименту було надруковано чотири деталі. Дослідники відзначають, що цей успіх із друком еталонних кривих ліній, по суті, є першим кроком до того, щоб вчені могли друкувати цілі деталі в космосі.

Над розробкою металевого 3D-принтера працювали інженери Європейського космічного агентства, промислова команда на чолі з Airbus Defence and Space SAS, а також співробітники Центру підтримки користувачів CADMOS у Франції, з якого контролюється робота принтера із Землі.

Відомо, що дріт із нержавіючої сталі подається в зону друку подібно до того, як пластиковий дріт подається у звичайний 3D-принтер. Але розплавити пластик значно простіше, а тому вчені використали в новому принтері лазер, у мільйон разів потужніший, ніж лазерна указка. Саме цей лазер плавить кінчик дроту, даючи змогу створювати структури в принтері. Під час роботи принтер герметизований, тому пари не потрапляють на космічну станцію.

Загалом астронавти на МКС надрукували чотири металеві структури, далі їх доставлять назад на Землю і перевірять на відповідність точним копіям, надрукованим під дією сили тяжіння. Вчені планують дізнатися, чи є різниця в цих деталях.

Зазначимо, що друк металевих інструментів у космосі може бути корисним з кількох причин. При цьому їх зовсім не обов'язково привозити із Землі — існує ймовірність, що астронавти зможуть просто друкувати деталі прямо на МКС у міру їхньої необхідності.

Представники Європейського космічного агентства в майбутньому сподіваються створити в космосі економіку замкнутого циклу, де нічого не викидається, а піддається переробленню. Вчені вважають, що крихітна буква S фактично може стати початком цього циклу.

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