Кулинарная революция. На 3D-принтере напечатан первый съедобный десерт, дальше "приготовят" жаркое

Не без неудач, но инженерам все же удалось создать съедобное пирожное, и теперь они планируют приступить к освоению горячих блюд.

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Когда-то 3D-печать казалась чем-то нереальным, однако сегодня технология прочно обосновалась в сфере автомобильного строения и даже медицине. Так, стоит ли удивляться, что инженеры не остановились на достигнутом и решили испробовать 3D-печать и в сфере кулинарии? Пожалуй, нет, пишет The Guardian.

В ходе нового исследования инженеры из Columbia Creative Machines Lab в Нью-Йорке решили испробовать 3D-принтер в качестве кулинарного гуру. Для этого они попробовали напечатать съедобный десерт, используя картриджи с пищевыми пастами и порошками. Конечно, с первого раза инженерам не удалось достичь успеха, однако они продолжили работу.

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По словам инженеров Колумбийского университета, первое испытание началось достаточно хорошо, однако по мере того, как 3D-принтер печатал десерт, выдавливая один слой за другим, пирожное начало падать, а затем и вовсе превратилось в липкую кучу. Впрочем, последующие попытки все же увенчались успехом — в конце концов принтеру удалось напечатать пирожное, причем весьма аппетитное на вид.

По словам соавтора исследования, инженера Джонатана Блютингера, десерт — лучшее, что на сегодня удалось создать ученым, однако они уверены, что в дальнейшем им удастся напечатать курицу, говядину, овощи и сыр. По сути, по словам инженеров, в дальнейшем им удастся напечатать все, что можно превратить в пасту, жидкость или порошок. Блютингер отмечает, что в дальнейшем им, возможно, даже удастся приготовить жаркое и курицу, однако существует риск, что оно не очень понравится гурманам.

Первые попытки напечатать десерт не увенчались успехом Фото: Jonathan Blutinger/Columbia Engineering

Так или иначе, исследователи считают, что кулинарная революция уже на подходе и в дальнейшем в нашей жизни непременно будет присутствовать напечатанная на 3D-принтере еда. Инженеры отмечают, что основная идея подобной кулинарной революции заключается в том, чтобы совместить пищевой принтер и лазерную плиту, которая в итоге может стать универсальным кухонным прибором — по сути, цифровым поваром.

В своей статье инженеры описали, как им удалось за 30 минут создать съедобный десерт из 7 ингредиентов:

бисквитной пасты;

арахисовой пасты;

клубничного джема;

нутеллы;

бананового пюре;

вишневой глазури;

глазури.

Инженеры отмечают, что им потребовалось 5 неудачных попыток, чтобы наконец-то найти правильную форму и толщину различных слоев, чтобы десерт не разрушился в процессе печати и перестал быть похожим на нечто бесформенное. Блютингер также отмечает, что во имя науки они пробовали результат каждой из попыток и это было похоже на нечто, чего они "раньше не пробовали". Исследователи отмечают, что вкус десерта был приятным, однако не был похож на что-либо знакомое.

В то же время другие исследователи не до конца уверены, что подобная технология когда-либо будет использоваться в качестве "домашнего цифрового повара", однако соглашаются, что ее могут использовать в пищевой промышленности и ресторанах.

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