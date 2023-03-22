Кулінарна революція На 3D-принтері надруковано перший їстівний десерт, далі "приготують" печеню

Не без невдач, але інженерам все ж таки вдалося створити їстівне тістечко, і тепер вони планують приступити до освоєння гарячих страв.

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Колись 3D-друк здавався чимось нереальним, проте сьогодні технологія міцно влаштувалась у сфері автомобільного конструювання і навіть медицини. Так, чи варто дивуватися, що інженери не зупинилися на досягнутому і вирішили випробувати 3D-друк у сфері кулінарії? Мабуть, ні, пише The Guardian.

Під час нового дослідження інженери з Columbia Creative Machines Lab у Нью-Йорку вирішили випробувати 3D-принтер як кулінарного гуру. Для цього вони спробували надрукувати їстівний десерт, використовуючи картриджі з харчовими пастами та порошками. Звісно, з першого разу інженерам не вдалося досягти успіху, проте вони продовжили роботу.

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За словами інженерів Колумбійського університету, перше випробування почалося досить добре, однак у міру того, як 3D-принтер друкував десерт, видавлюючи один шар за іншим, тістечко почало падати, а потім взагалі перетворилося на липку купу. Втім, подальші спроби все ж таки увінчалися успіхом — зрештою принтеру вдалося надрукувати тістечко, до того ж дуже апетитне на вигляд.

За словами співавтора дослідження, інженера Джонатана Блютінгера, десерт — найкраще, що на сьогодні вдалося створити вченим, проте вони впевнені, що надалі їм вдасться надрукувати курку, яловичину, овочі та сир. По суті, за словами інженерів, надалі їм вдасться надрукувати все, що можна перетворити на пасту, рідину чи порошок. Блютінгер зазначає, що надалі їм, можливо, навіть вдасться приготувати печеню та курку, проте існує ризик, що воно не дуже сподобається гурманам.

Перші спроби надрукувати десерт не мали успіху Фото: Jonathan Blutinger/Columbia Engineering

Так чи інакше, дослідники вважають, що кулінарна революція вже на підході і надалі в нашому житті неодмінно буде присутня надрукована на 3D-принтері їжа. Інженери зазначають, що основна ідея подібної кулінарної революції полягає в тому, щоб поєднати харчовий принтер та лазерну плиту, яка може стати універсальним кухонним приладом — по суті, цифровим кухарем.

У своїй статті інженери описали, як їм вдалося за 30 хвилин створити їстівний десерт із 7 інгредієнтів:

бісквітної пасти;

арахісової пасти;

полуничного джему;

нутелли;

бананового пюре;

вишневої глазурі;

глазурі.

Інженери зазначають, що їм знадобилося 5 невдалих спроб, щоб знайти правильну форму і товщину різних шарів, щоб десерт не зруйнувався в процесі друку і перестав бути схожим на щось безформне. Блютінгер також зазначає, що в ім'я науки вони пробували результат кожної зі спроб і це було схоже на щось, чого вони раніше не пробували. Дослідники відзначають, що смак десерту був приємним, проте не був схожим на щось знайоме.

У той самий час інші дослідники не до кінця впевнені, що подібна технологія будь-коли буде використовуватися як "домашній цифровий кухар", однак погоджуються, що її можуть використовувати в харчовій промисловості та ресторанах.

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