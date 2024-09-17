Быстрее и дешевле: жилье, созданное с помощью 3D-принтера, может стать заменой привычным домам

Сделаны из переработанных материалов, включая пластиковые бутылки для воды и контейнеры для еды, а также полимерной смолы, армированной стекловолокном. Такой подход снижает потребность в традиционных строительных материалах.

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Соединенные Штаты Америки сталкиваются с серьезной нехваткой жилья. В связи с этой проблемой появляются новые технологии, одной из которых являются дома, напечатанные на 3D-принтере. Об этом пишет Newsweek.

Компания Azure Printed Homes, расположенная в Южной Калифорнии, разработала процесс 3D-печати, позволяющий производить дома стоимостью около 35 000 долларов. Они сделаны из переработанных материалов, включая пластиковые бутылки для воды и контейнеры для еды, а также полимерной смолы, армированной стекловолокном. Такой подход снижает потребность в традиционных строительных материалах, таких как пиломатериалы, что потенциально снижает как расходы, так и воздействие на окружающую среду.

По данным компании, этот метод позволяет строить дома на 70 процентов быстрее и на 30 процентов экономнее, чем традиционные методы.

На производственном объекте Azure огромный 3D-принтер создает внешнюю часть каждого дома, выдавливая расплавленный пластик непрерывным бесшовным слоем. В результате получается конструкция, которая не только герметична и устойчива к насекомым, но и может быть изготовлена ​​в разных размерах.

"Мы очень рады получить признание за революционные изменения в строительной отрасли, связанные с разработкой экологически чистых и доступных решений для строительства жилья", — заявил в своем заявлении в начале этого года Росс Магуайр, генеральный директор Azure Printed Homes.

Компания Azure может доставить готовый дом всего за четыре недели Фото: Azure Printed Homes

Представители компании Azure заявили, что они могут доставить дома всего за четыре недели благодаря передовой технологии 3D-печати. ​​Клиенты даже могут проектировать их онлайн через конфигуратор, а напечатанные блоки изготавливаются заранее и доставляются непосредственно на участок покупателя.

Однако подобное нововведение может обернуться проблемами для строительной отрасли, поскольку сокращение потребности в рабочей силе может повлиять на рынок труда, а также иметь более широкие последствия для отраслей, чей бизнес зависит от строительства. Согласно последним данным Бюро трудовой статистики США, по состоянию на август 2024 года в строительной отрасли США было занято около 8,28 млн человек. Это самый высокий показатель с начала 21 века.

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.