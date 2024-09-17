Швидше і дешевше: житло, створене за допомогою 3D-принтера, може стати заміною звичним будинкам

Зроблені з перероблених матеріалів, включно з пластиковими пляшками для води і контейнерами для їжі, а також з полімерної смоли, армованої скловолокном. Такий підхід знижує потребу в традиційних будівельних матеріалах.

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Сполучені Штати Америки стикаються із серйозною нестачею житла. У зв'язку з цією проблемою з'являються нові технології, однією з яких є будинки, надруковані на 3D-принтері. Про це пише Newsweek.

Компанія Azure Printed Homes, розташована в Південній Каліфорнії, розробила процес 3D-друку, що дає змогу виробляти будинки вартістю приблизно 35 000 доларів. Вони зроблені з перероблених матеріалів, включно з пластиковими пляшками для води і контейнерами для їжі, а також з полімерної смоли, армованої скловолокном. Такий підхід знижує потребу в традиційних будівельних матеріалах, як-от пиломатеріали, що потенційно знижує як витрати, так і вплив на навколишнє середовище.

За даними компанії, цей метод дає змогу будувати будинки на 70 відсотків швидше і на 30 відсотків економніше, ніж традиційні методи.

На виробничому об'єкті Azure величезний 3D-принтер створює зовнішню частину кожного будинку, видавлюючи розплавлений пластик безперервним безшовним шаром. У результаті виходить конструкція, яка не тільки герметична і стійка до комах, а й може бути виготовлена в різних розмірах.

"Ми дуже раді отримати визнання за революційні зміни в будівельній галузі, пов'язані з розробленням екологічно чистих і доступних рішень для будівництва житла", — заявив у своїй заяві на початку цього року Росс Магуайр, генеральний директор Azure Printed Homes.

Компанія Azure може доставити готовий будинок усього за чотири тижні Фото: Azure Printed Homes

Представники компанії Azure заявили, що вони можуть доставити будинки всього за чотири тижні завдяки передовій технології 3D-друку. Клієнти навіть можуть проєктувати їх онлайн через конфігуратор, а надруковані блоки виготовляються заздалегідь і доставляються безпосередньо на ділянку покупця.

Однак подібне нововведення може обернутися проблемами для будівельної галузі, оскільки скорочення потреби в робочій силі може вплинути на ринок праці, а також мати ширші наслідки для галузей, чий бізнес залежить від будівництва. Згідно з останніми даними Бюро трудової статистики США, станом на серпень 2024 року в будівельній галузі США було зайнято майже 8,28 млн осіб. Це найвищий показник з початку 21 століття.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.