Смартфоны и компьютеры станут еще мощнее: TSMC начинает производить новейшие 2-нм чипы

Первыми чипы должна получить Apple для будущих iPhone 18, за ней в очередь уже выстраиваются AMD, Intel, Broadcom и другие разработчики.

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Тайваньская компания TSMC, один из ведущих производителей микросхем, с 1 апреля начнет принимать заказы на 2-нанометровый узел. Об этом пишет издание Сhina Times, ссылаясь на заявления технологического гиганта.

31 марта на заводе в Гаосюне прошла церемония расширения производства 2 нм. Первая партия 2-нм пластин прибудет в Баошань, Синьчжу, в конце апреля, а бронирование на вторую половину года откроется 1 апреля.

Напомним, ранее в Китае заявили, что Тайвань планирует передать TSMC США в обмен на политическую поддержку. TSMC является крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем и главным поставщиком для известных американских компаний, таких как Apple и Nvidia.

Уже несколько раз появлялась информация о том, что TSMC достигла прогресса 2-нм технологии. Например, в декабре она зарегистрировала готовность своего производственного процесса на уровне 60%. Теперь же сообщается, что она вскоре может выйти на полномасштабное производство.

В настоящее время существуют два лазерных завода, ориентированных на наращивание производства 2-нм пластин: Гаосюн и Баошань. По данным China Times, церемония расширения производства состоится в Гаосюне 31 марта, а первая партия прибудет в Баошань, Синьчжу, в конце апреля. Резервирование передовых технологий откроется 1 апреля.

Как сообщил во время брифинга председатель правления TSMC Вэй Чжэцзь, спрос на 2-нм пластины выше, чем на 3-нм, множество клиентов должны ждать в очереди, пытаясь получить первую партию. Первым заказчиком TSMC, получившим новые чипы, вероятно, станет Apple, которая хочет получить улучшенные чипсеты A20 для своего семейства iPhone 18 во второй половине 2026 года

Ожидается, что AMD и Intel первыми внедрят 2-нм техпроцесс в своих линейках процессоров, которые должны появиться в новых компьютерах и ноутбуках. Что касается клиентов ИИ и HPC, то первыми их представят производители ASIC. В отчете упоминается, что и другие клиенты, такие как Broadcom и AWS, будут выстраиваться в очередь за 2-нм узлом TSMC.

Компания планирует нарастить объем производства пластин до 50 000 единиц в месяц к концу 2025 года. Для этого оба завода TSMC в Гаосюне и Баошане должны быть полностью работоспособными. Хотя отраслевые эксперты полагают, что каждая пластина будет стоить 30 000 долларов, TSMC намерена снизить цену для своих клиентов, запустив услугу "CyberShuttle" к апрелю. Эта технология позволяет клиентам оценивать свои чипы на одной и той же тестовой пластине, что помогает сократить ненужные расходы.

Термин "2 нанометра" (2 нм) используется для обозначения нового, улучшенного поколения чипов с более высокой плотностью транзисторов, повышенной скорости и пониженным энергопотреблением, если сравнивать с предыдущим поколением технологии (3 нм).

Ранее писали, что случится с производством чипов, если Китай захватит Тайвань вместе с TSMC. По словам министра торговли США, Джины Раймондо, это сорвет поставки критически важных электронных компонентов.