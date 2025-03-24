Смартфони та комп'ютери стануть ще потужнішими: TSMC починає виробляти новітні 2-нм чіпи

Першими чіпи має отримати Apple для майбутніх iPhone 18, за нею у чергу вже шикуються AMD, Intel, Broadcom та інші розробники.

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Тайванська компанія TSMC, один із провідних виробників мікросхем, з 1 квітня почне приймати замовлення на 2-нанометровий вузол. Про це пише видання Сhinа Times, посилаючись на заяви технологічного гіганта.

31 березня на заводі в Гаосюні відбулася церемонія розширення виробництва 2 нм. Перша партія 2-нм пластин прибуде в Баошань, Сіньчжу, наприкінці квітня, а бронювання на другу половину року відкриється 1 квітня.

Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що Тайвань планує передати TSMC США в обмін на політичну підтримку. TSMC є найбільшим у світі контрактним виробником мікросхем і головним постачальником для відомих американських компаній, таких як Apple і Nvidia.

Уже кілька разів з'являлася інформація про те, що TSMC досягла прогресу 2-нм технології. Наприклад, у грудні вона зареєструвала готовність свого виробничого процесу на рівні 60%. Тепер же повідомляється, що вона незабаром може вийти на повномасштабне виробництво.

Наразі існують два лазерних заводи, орієнтованих на нарощування виробництва 2-нм пластин: Гаосюн і Баошань. За даними China Times, церемонія розширення виробництва відбудеться в Гаосюні 31 березня, а перша партія прибуде в Баошань, Сіньчжу, наприкінці квітня. Резервування передових технологій відкриється 1 квітня.

Як повідомив під час брифінгу голова правління TSMC Вей Чжецзь, попит на 2-нм пластини вищий, ніж на 3-нм, безліч клієнтів повинні чекати в черзі, намагаючись отримати першу партію. Першим замовником TSMC, який отримає нові чіпи, ймовірно, стане Apple, яка хоче отримати поліпшені чіпсети A20 для свого сімейства iPhone 18 у другій половині 2026 року.

Очікується, що AMD і Intel першими впровадять 2-нм техпроцес у своїх лінійках процесорів, які мають з'явитися в нових комп'ютерах і ноутбуках. Що стосується клієнтів ШІ та HPC, то першими їх представлять виробники ASIC. У звіті згадується, що й інші клієнти, як-от Broadcom і AWS, вишиковуватимуться в чергу за 2-нм вузлом TSMC.

Компанія планує наростити обсяг виробництва пластин до 50 000 одиниць на місяць до кінця 2025 року. Для цього обидва заводи TSMC у Гаосюні та Баошані мають бути повністю працездатними. Хоча галузеві експерти вважають, що кожна пластина коштуватиме 30 000 доларів, TSMC має намір знизити ціну для своїх клієнтів, запустивши послугу "CyberShuttle" до квітня. Ця технологія дає змогу клієнтам оцінювати свої чіпи на одній і тій самій тестовій пластині, що допомагає скоротити непотрібні витрати.

Термін "2 нанометри" (2 нм) використовують для позначення нового, поліпшеного покоління чипів із вищою щільністю транзисторів, підвищеною швидкістю і зниженим енергоспоживанням, якщо порівнювати з попереднім поколінням технології (3 нм).

Раніше писали, що трапиться з виробництвом чипів, якщо Китай захопить Тайвань разом із TSMC. За словами міністра торгівлі США Джини Раймондо, це зірве постачання критично важливих електронних компонентів.