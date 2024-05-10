Защитить или уничтожить: что случится с производством чипов, если Китай захватит Тайвань

В Минторге США считают, что война Китая и Тайваня может очень сильно ослабить техносектор США.

Related video

Джина Раймондо, министр торговли США, выразила серьезную обеспокоенность по поводу потенциальных тяжелых последствий для экономики США, если Китай вторгнется на Тайвань и захватит контроль над TSMC. Она считает, что такое событие может оказаться разрушительным для американских поставок критически важных технологических компонентов, сообщает Reuters.

Во время слушаний в Палате представителей США Раймондо заявила, что Соединенные Штаты сильно зависят от TSMC, так как приобретают 92% передовых чипов у этой компании, базирующейся на Тайване. Она воздержалась от спекуляций касательно вероятности вторжения Китая на остров, но подчеркнула, какое катастрофическое воздействие оно окажет на технологические поставки в США.

Министерство торговли США предприняло значительные шаги для поддержки внутреннего производства чипов. В прошлом месяце правительство объявило о предоставлении пакета финансовой поддержки TSMC, который включает субсидии в размере 6,6 млрд долларов и до 5 млрд долларов в виде кредитов под низкие проценты. Эти средства предназначены для строительства силами TSMC завода недалеко от Феникса, штат Аризона.

TSMC взяла на себя обязательство значительно расширить свои инвестиции в США. Компания планирует увеличить общий объем инвестиций с 40 миллиардов долларов до 65 миллиардов долларов. Это расширение включает в себя строительство третьего завода по производству полупроводников в Аризоне к 2030 году, что значительно увеличит его производственные мощности на американской земле.

Планы относительно мощностей TSMC в Аризоне весьма амбициозны: компания планирует построить на своей площадке три производственных модуля. Первый завод — Fab 21 Phase 1 — должен начать работу в 2025 году и производить чипы на узлах TSMC N4 и N5 (классы 4 и 5 нм), а второй завод — Fab 21 Phase 2 — как ожидается, начнет производить чипы N2 (2-нм класс) в 2028 году. Phase 3 Fab 21 TSMC должна начать работу к концу десятилетия.

Важно

Новый чемпион: процессор Apple M4 обошел по продуктивности чип Intel Core i9-14900KS

Несколько лет назад в американском издании The Register утверждалось, что Соединенным Штатам придется уничтожить заводы TSMC, если Тайвань будет захвачен Китаем, поскольку страна не может позволить КНР иметь доступ к одним из лучших в мире мощностей по производству полупроводников из-за проблемы национальной безопасности. Тогда директор Бюро национальной безопасности Тайваня заявил, что нет необходимости разрушать заводы TSMC, поскольку без доступа к инструментам и материалам мирового класса эти объекты будут бесполезны. Тайвань также пообещал защитить фабрики от США в случае войны с Китаем.

Ранее мы сообщали, что в Китае научились делать чипы памяти NAND. Специалисты вскрыли смартфон Huawei Pura 70 и обнаружили китайские компоненты, которых ранее ни в одном телефоне не было.