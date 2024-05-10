Новый чемпион: процессор Apple M4 обошел по продуктивности чип Intel Core i9-14900KS

Также Apple заявила, что ее устройства на базе M4 могут обеспечивать ту же производительность, что и Intel Core Ultra 7 155H, используя всего лишь 25% мощности.

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Процессоры Apple M4 стали лидерами в тестах одноядерной продуктивности сервиса Geekbench, набрав 3800 баллов. Судя по этим показателям, новинка смогла превзойти флагманские процессоры Intel Core i9-14900KS, сообщает Tom's Hardware.

Небольшая проверка базы данных Geekbench показывает, что в однопоточных тестах Apple M4 опережает энергоемкий чип Intel примерно на 16%. Как отмечает СМИ, ранее именно 9-14900KS был лучшим в однопоточных вычислениях, теперь же, судя по всему, лидером станет новинка от Apple. Остальная часть результатов теста указывает на увеличение производительности примерно на 3% по сравнению с предыдущим поколением M3.

Большой прирост одноядерности в Geekbench может быть обусловлен недавно добавленной поддержкой Scalable Matrix Extensions (SME — дополнительное расширение архитектуры Armv8-A, — ред.) — в некоторых подтестах, таких как обнаружение объектов и размытие изображения, наблюдается значительный прирост в 200%. Благодаря SME удалось повысить общий балл одноядерных процессоров.

Новый 3-нм чип Apple M4 сочетает в себе 10-ядерный процессор и 10-ядерный графический процессор с 16-ядерным Neural Engine, способным работать со скоростью 38 TOPS. Что касается его производительности, собственные тесты Apple показали, что новый топовый чип M4 с 28 миллиардами транзисторов опережает M2 на 50%. По сравнению с Asus Zenbook 14 OLED (UX3405MA) с процессором Intel Core Ultra 7 155H и 32 ГБ оперативной памяти, Apple заявила, что ее устройства на базе M4 могут обеспечивать ту же производительность, используя всего лишь четверть мощности.

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Касательно тестов машинного обучения от Geekbench: разница между M2 и M4 не была заметной. Новый чип оказался всего примерно на 23% быстрее М2, несмотря на заявления Apple об ускорении искусственного интеллекта.

Ранее мы писали о том, что в Китае хвастаются новым графическим процессором Lingjiu GP201. Видеокарта GP201 по производительности лишь немного превосходит AMD E8860, которая была выпущена в 2014 году.