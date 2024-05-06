ИИ сам создал чип по 3-нм технологии: какие гаджеты будут работать на его основе

Эксперты из Samsung использовали программное обеспечение от Synopsys на базе ИИ для проектирования и тестирования мобильного процессора.

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Компания Samsung представила свою первую мобильную систему на кристалле, созданную с использованием передовой 3-нм технологии. Данный процессор был разработан с использованием инструментов EDA на базе искусственного интеллекта от Synopsys, передает Тechspot.

Samsung использовала пакет программного обеспечения Synopsys на основе искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации всего процесса проектирования системы на кристалле. Алгоритмы машинного обучения выполняли те задачи, которые обычно возлагались на инженеров — от архитектурного планирования до физической реализации и проверки.

Набор инструментов Synopsys, известный как Synopsys.ai, включает DSO.ai для проектирования микросхем, VSO.ai для функциональной проверки и TSO.ai для тестирования полупроводников. Обрабатывая огромные наборы данных с помощью моделей глубокого обучения, эти модули ИИ автоматизировали и ускорили трудоемкие этапы разработки чипов.

В Synopsys утверждают, что одно только программное обеспечение Fusion Compiler сэкономило команде Samsung недели тяжелого людского труда. В итоге, 3-нм процессор Samsung может похвастаться повышением пиковой частоты процессора на 300 МГц и 10-процентным снижением динамического энергопотребления. Его установят в мобильные устройства премиум-класса. Планируется привлечь ИИ для разработки будущих процессоров Exynos, которыми оснащают флагманские смартфоны и планшеты Galaxy.

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Ранее мы писали, что ученые смогли вырастить драгоценные кристаллы для электроники. Теперь производство искусственных алмазов занимает всего 15 минут при атмосферном давлении, что ранее было недостижимо.

Также сообщали, что процессоры внезапно стали работать медленнее. Проблема затронула такие чипы, как Core i9-13900K и Core i9-14900K, Core i7-13700K, Core i7-14700K. В ходе игр и при разных вычислительных нагрузках они сбоили.