В Китае заметили новый БПЛА-невидимку: эксперты рассказали, что это может быть (фото)

В сети появилось изображение нового китайского беспилотника типа "крыло". Эксперты рассказали, что это может быть за дрон.

Обнародованное фото БПЛА, вероятно было сделано во время испытательного полета, пишет газета South China Morning Post (SCMP). На фотографии видно большой дрон самолетного типа с опущенным шасси и разделенными рулями направления у законцовок крыла.

Как отмечают в издании, беспилотник имеет определенное сходство с разведывательным дроном-невидимкой Rainbow CH-7, над которым работает Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий. Ожидалось, что CH-7 совершит свой первый полет в этом году.

Дрон CH-7 в 2018 году Фото: Handout

По данным газеты, CH-7 представляет собой высотный беспилотный аппарат, который может похвастаться взлетной массой до 8 тонн, крейсерской скоростью 0,5 Маха и способностью летать на высоте до 16 000 метров в течение 16 часов. Поскольку CH-7 предназначен для выполнения скрытых разведывательных миссий в зонах высокого риска, его конструкция оптимизирована для малозаметности.

WZ-X в Малане Фото: Planet Labs Inc.

В свою очередь эксперты портала The War Zone предположили, что на упомянутом фото изображен гораздо более крупный беспилотник, который ранее был замечен на спутниковых снимках китайской испытательной базы Малан в Синьцзяне. Некоторые аналитики называли этот дрон WZ-X, в ожидании получения дополнительных подробностей о его истинном назначении или производителе.

В издании отметили, что дроны на спутниковых снимках в Малане и на новом фото имеют похожее суженное крыло, длиннее, чем у китайского малозаметного беспилотника CH-7. Кроме того, CH-7 имеет заметно более глубокую, изогнутую центральную часть, чем видно на новом изображении. Однако стоит учитывать, что конструкция CH-7 уже была изменена, поэтому пока точно неизвестно, как он выглядит.

