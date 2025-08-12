Китай впервые показал охоту своих БПЛА на "вражеский военный корабль" (видео)

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала кадры, на которых видно, как ее разведывательные беспилотники отслеживают иностранный военный корабль.

Эпизод, который является частью военного документального сериала НОАК под названием "Двигаясь вперед", изображает скоординированную миссию с участием дронов WZ-7 и WZ-10. Оба БПЛА были построены Корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC) для миссий наблюдения, отмечает портал Interesting Engineering.

Эпизод сериала НОАК "Двигаясь вперед"

Видео начинается со взлета беспилотников с авиабазы, эксплуатируемой бригадой дронов ВВС НОАК. Далее подразделение получает приказ от высшего командования: определить местонахождение "вражеского военного корабля", поскольку китайский разведывательный спутник столкнулся с трудностями.

После этого дрон WZ-10 начинает передавать изображения и данные в разведывательный центр бригады. Система автоматической идентификации быстро обозначает один объект на фотографиях как возможную цель.

После этого взлетает больший и более мощный БПЛА WZ-7. Беспилотник находит два подозрительных объекта и отправляет точные места расположения наземному диспетчеру. Вскоре после этого получает инструкции тщательно осмотреть находки.

WZ-7 делает детальные фото и собирает данные датчиков, благодаря чему аналитики НОАК подтверждают, что один объект является иностранным судном. Эти данные поступают на совместную разведывательную платформу. В конце показано, как пусковая установка крылатых ракет CJ-10A готовится к имитации удара.

