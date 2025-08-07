Ни одна ПВО не справится: дроны смогут уклоняться от ракет и выдерживать до 90% атак

Команда аэрокосмических инженеров из Китая предложила новую технологию маневрирования, которая позволит боевым беспилотникам повысить уровень живучести почти до 90%.

Концепция предусматривает установку на дроны легкого, бокового ракетного ускорителя. Это позволит им выполнять высокоскоростные маневры, чтобы избегать ракет и снарядов ПВО, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Разработчики, которые называют свою концепцию системой "терминального уклонения", утверждают, что ракетные ускорители позволят дронам резко менять курс в последний момент. Таким образом БПЛА станут сложными целями даже для самых современных ракет.

По данным издания, в российско-украинской войне показатель выживаемости дронов составляет около 10%, поскольку девять из десяти аппаратов сбиваются современными системами противовоздушной обороны (ПВО). Ожидается, что новая китайская разработка увеличит уровень живучести БПЛА до 87%.

Для этого команда под руководством Би Вэньхао, научного сотрудника Национальной ключевой лаборатории проектирования конфигурации самолетов Северо-Западного политехнического университета в Сиане разработала концепцию, основанную на трех ключевых принципах: точное время, умная навигация и тяга.

Как объясняют в издании, ускорительная система должна зажигаться только за одну-две секунды до столкновения ракеты, чтобы лишить ракету времени на коррекцию траектории, в то же время оставляя время для уклонения. Технология также должна быстро определять, следует ли подниматься, пикировать или форсировать движение в боковом направлении. Наконец, для тяги система должна обеспечивать ускорение не менее 16 G.

Для оценки эффективности своего решения команда провела масштабное цифровое моделирование. Сейчас систему еще предстоит испытать в реальных условиях.

Напомним, украинская компания Fulltime Robotics продемонстрировала на выставке оборонных технологий IRON DEMO 2025 прототип своего портативного лазера SlimBeam для борьбы с вражескими дронами.