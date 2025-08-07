Жодна ППО не впорається: дрони зможуть ухилятися від ракет і витримувати до 90% атак

Команда аерокосмічних інженерів з Китаю запропонувала нову технологію маневрування, яка дозволить бойовим безпілотникам підвищити рівень живучості майже до 90%.

Концепція передбачає встановлення на дрони легкого, бокового ракетного прискорювача. Це дозволить їм виконувати високошвидкісні маневри, щоб уникати ракет та снарядів ППО, повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).

Розробники, які називають свою концепцію системою "термінального ухилення", стверджують, що ракетні прискорювачі дозволять дронам різко змінювати курс в останній момент. Таким чином БПЛА стануть складними цілями навіть для найсучасніших ракет.

За даними видання, в російсько-українській війні показник виживання дронів становить близько 10%, оскільки дев'ять з десяти апаратів збиваються сучасними системами протиповітряної оборони (ППО). Очікується, що нова китайська розробка збільшить рівень живучості БПЛА до 87%.

Для цього команда під керівництвом Бі Веньхао, наукового співробітника Національної ключової лабораторії проектування конфігурації літаків Північно-Західного політехнічного університету в Сіані розробила концепцію, яка базується на трьох ключових принципах: точний час, розумна навігація та тяга.

Як пояснюють у виданні, прискорювальна система повинна запалюватися лише за одну-дві секунди до зіткнення ракети, щоб позбавити ракету часу на корекцію траєкторії, водночас залишаючи час для ухилення. Технологія також повинна швидко визначати, чи слід підніматися, пікірувати чи форсувати рух у бічному напрямку. Нарешті, для тяги система повинна забезпечувати прискорення щонайменше 16 G.

Для оцінки ефективності свого рішення команда провела масштабне цифрове моделювання. Наразі систему ще належить випробувати в реальних умовах.

Нагадаємо, українська компанія Fulltime Robotics продемонструвала на виставці оборонних технологій IRON DEMO 2025 прототип свого портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими дронами.