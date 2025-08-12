Китай вперше показав полювання своїх БПЛА на "ворожий військовий корабель" (відео)

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) опублікувала кадри, на яких видно, як її розвідувальні безпілотники відстежують іноземний військовий корабель.

Епізод, який є частиною військового документального серіалу НВАК під назвою "Рухаючись вперед", зображує скоординовану місію за участю дронів WZ-7 та WZ-10. Обидва БПЛА були побудовані Корпорацією авіаційної промисловості Китаю (AVIC) для місій спостереження, зазначає портал Interesting Engineering.

Епізод серіалу НВАК "Рухаючись вперед"

Відео починається зі зльоту безпілотників з авіабази, що експлуатується бригадою дронів ВПС НВАК. Далі підрозділ отримує наказ від вищого командування: визначити місцезнаходження "ворожого військового корабля", оскільки китайський розвідувальний супутник зіткнувся з труднощами.

Після цього дрон WZ-10 починає передавати зображення та дані до розвідувального центру бригади. Система автоматичної ідентифікації швидко позначає один об'єкт на фотографіях як можливу ціль.

Після цього злітає більший та потужніший БПЛА WZ-7. Безпілотник знаходить два підозрілі об'єкти та надсилає точні місця розташування наземному диспетчеру. Невдовзі після цього отримує інструкції ретельніше оглянути знахідки.

WZ-7 робить детальні фото та збирає дані датчиків, завдяки чому аналітики НВАК підтверджують, що один об'єкт є іноземним судном. Ці дані надходять на спільну розвідувальну платформу. В кінці показано, як пускова установка крилатих ракет CJ-10A готується до імітації удару.

