"Майбутнє сучасної війни": Китай показав новітні дрони зі ШІ та лазерну зброю (відео)

В Китаї пройшов військовий парад, на якому були представлені найновіші безпілотні транспортні засоби на базі штучного інтелекту та лазерні установки для знищення повітряних цілей.

Продемонстровані на параді військові технології Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) направлені на покращення практичних бойових можливостей та розвідки, повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).

Військовий парад в Китаї

Серед наземних безпілотників зі ШІ були системи, які можуть виконувати розвідку, штурми, знешкодження мін та бомб, а також підтримувати підрозділи. Окремі невеликі бойові машини підвищеної прохідності навіть можуть запускати БПЛА.

ВМС Китаю отримали нові інтелектуальні підводні та надводні дрони, а також підводні системи розгортання мін. За даними китайського телебачення, вони дозволяють здійснювати приховане розгортання, блокування, незалежну ідентифікацію цілей та групові атаки.

Що стосується повітряних місій, повідомляється про нові ударні та розвідувальні дрони зі ШІ, а також безпілотники-напарники, які можуть слідувати за винищувачами-невидимками для проведення розвідки, діяти як приманки, здійснювати електронні перешкоди та носити зброю, значно розширюючи бойові можливості літака.

Важливо

Лазерна зброя, яку помітили на параді, була розроблена для високоточних ударів, скоординованих з іншими системами зброї протиповітряної оборони (ППО). Коментатор Вей Дунсюй сказав, що нова лазерна зброя може миттєво нейтралізувати низькі, повільні та малі цілі, проводити швидкі множинні атаки та підвищувати ефективність, одночасно зменшуючи витрати на боєприпаси.

"Штучний інтелект, оптика, фізика та інформаційні технології підкреслили, як інновації формуватимуть майбутнє сучасної війни, прокладаючи шлях для футуристичних інтелектуальних систем", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, армія Китаю опублікувала кадри, на яких видно, як її розвідувальні безпілотники відстежують іноземний військовий корабель.

Фокус також повідомляв, що в мережі з’явилося фото нового китайського безпілотника типу "крило", ймовірно, зроблене під час випробувального польоту.