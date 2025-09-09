Украинские дроны остановили 17% НПЗ РФ: как это повышает доходы США, — Reuters

Украинские атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы и важные нефтяные объекты России привели к остановке не менее 17% перерабатывающих мощностей страны, что составляет около 1,1 миллиона баррелей в сутки. Эксперты оценивают, что эти удары могут значительно повысить доходность нефтепереработки в США и повлиять на распределение поставок на мировых энергетических рынках.

Related video

По данным Reuters, последняя волна атак была направлена на наиболее прибыльные объекты российской энергетической инфраструктуры. Среди них — несколько нефтеперерабатывающих заводов, балтийский экспортный терминал Усть-Луга и нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Беларусь, Словакию и Венгрию.

Из-за повреждения перерабатывающих мощностей Россия была вынуждена увеличить экспорт сырой нефти из западных портов на 200 тысяч баррелей в сутки, что на 11% превышает предыдущие показатели, ведь сокращение внутренней переработки позволяет вывозить больше сырой нефти на внешние рынки. Забастовки также вызвали дефицит бензина в некоторых регионах России, даже несмотря на запрет на его экспорт для производителей, введенный Москвой 28 июля.

Эксперты отмечают, что ремонт поврежденных заводов может занять недели или даже месяцы. Кроме этого, сокращение внутреннего производства нефти и топлива происходит на фоне сезонного технического обслуживания многих предприятий в мире, что дополнительно ограничивает предложение на международном рынке и создает риски глобального дефицита топлива.

Рентабельность переработки нефти в ключевых регионах Фото: Reuters

Как уменьшение экспорта топлива РФ влияет на мир

Уменьшение экспорта российского дизельного топлива уже отразилось на мировых поставках: по данным аналитической компании Kpler, морской экспорт российского дизеля в августе снизился до 744 тысяч баррелей в сутки против 828 тысяч в июле. Хотя это лишь немного меньше объемов августа прошлого года, эксперты ожидают, что из-за постоянных украинских атак уровень поставок будет оставаться низким еще несколько месяцев.

По информации LSEG, европейская маржа переработки дизельного топлива сейчас составляет 23,50 доллара за баррель, что примерно на 40% выше, чем в прошлом году. Более того, сокращение поставок российского дизеля дополнительно повышает прибыльность нефтепереработки, особенно на заводах побережья Мексиканского залива в США, где большая часть продукции идет на экспорт.

Маржа переработки дизельного топлива Фото: Reuters

Также издание Reuters отметило, что до вторжения России в Украину в 2022 году Европа была главным покупателем российского дизельного топлива, удовлетворяя около 40% своего импорта и четверть общего потребления. В 2023 году ЕС и Великобритания прекратили закупки российского топлива и заменили его поставками с Ближнего Востока и Индии, где некоторые заводы также использовали российское сырье.

Впоследствии, в июле, ЕС принял свой 18-й пакет санкций против России, который запрещает импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской сырой нефти, и вступит в силу в следующем году. Этот запрет особенно повлияет на Индию, которая стала вторым по величине покупателем российской нефти после Китая и в 2024 году импортировала около 1,9 миллиона баррелей в сутки, что составляет почти 20% общего экспорта РФ.

Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности усилить санкции против Москвы, в частности ограничив закупки российского дизеля Бразилией, что дополнительно усложнит поставки на мировой рынок. Несмотря на то, что последние атаки по российской энергетической инфраструктуре создают краткосрочные проблемы для РФ, они одновременно открывают новые возможности для нефтеперерабатывающих заводов за пределами России, особенно в США.

Напомним, что вечером 8 сентября стало известно, что украинские ударные беспилотники атаковали населенный пункт Пенкино во Владимирской области, подожгли нефтеперекачивающую станцию "Второво" компании "Транснефть". Эта станция поставляет дизельное топливо в Москву. Как следствие, жители столицы могут столкнуться с проблемами на автозаправках.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 7 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарскую область России, вследствие чего прогремел ряд взрывов и вспыхнул пожар на одном из крупных объектов нефтяной промышленности. Среди пострадавших объектов оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод.