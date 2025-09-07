Вспыхнул пожар: беспилотники атаковали Ильский НПЗ в России (фото, видео)

Ночью 7 сентября беспилотники атаковали Краснодарскую область России: под ударом в частности оказался один из крупных объектов нефтяной промышленности РФ, прозвучала серия взрывов и поднялся пожар.

Под атакой БпЛА этой ночью оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Российские медиа подтверждают атаку беспилотников в Краснодарской области, а также пожар на территории Ильского НПЗ.

"Ильский НПЗ атакован в Краснодарском крае, вспыхнула одна из технологических установок", — информировали росСМИ.

В сети также распространили кадры последствий атаки на Ильский НПЗ. На видеороликах и фотографиях видно, как на месте поднялся пожар.

По официальным сообщениям российских властей, пожар на территории Ильского НПЗ поднялся якобы в результате падения обломков сбитых беспилотников. После этого якобы пожар площадью в несколько квадратных метров охватил территорию.

Официального подтверждения военных атаки на Ильский НПЗ на момент публикации не поступало. Последствия обстрела устанавливаются.

Стоит отметить, что Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

Российское издание "Известия" сообщило, что пожар на территории НПЗ удалось якобы быстро ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет, а сам персонал нефтеперерабатывающего предприятия россияне эвакуировали в укрытие на фоне угрозы беспилотников.

Напомним, ночью 5 сентября беспилотники атаковали Рязанский НПЗ в России, в результате чего над городом поднялся черный густой дым.

Также 4 сентября Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" отчитался о 17 атаках ВСУ по НПЗ в России.