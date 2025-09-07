Спалахнула пожежа: безпілотники атакували Ільський НПЗ у Росії (фото, відео)

Уночі 7 вересня безпілотники атакували Краснодарську область Росії: під ударом зокрема опинився один із великих об'єктів нафтової промисловості РФ, пролунала серія вибухів і здійнялася пожежа.

Related video

Під атакою БпЛА цієї ночі опинився Ільський нафтопереробний завод (НПЗ). Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Російські медіа підтверджують атаку безпілотників у Краснодарській області, а також пожежу на території Ільського НПЗ.

"Ільський НПЗ атакований у Краснодарському краї, спалахнула одна з технологічних установок", — інформували росЗМІ.

У мережі також поширили кадри наслідків атаки на Ільський НПЗ. На відеороликах та фотографіях видно, як на місці здійнялася пожежа.

За офіційними повідомленнями російської влади, пожежа на території Ільського НПЗ здійнялася нібито внаслідок падіння уламків збитих безпілотників. Після цього нібито пожежа площею у кілька квадратних метрів охопила територію.

Офіційного підтвердження військових атаки на Ільський НПЗ на момент публікації не надходило. Наслідки обстрілу встановлюються.

Варто зазначити, що Ільський НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу РФ.

Російське видання "Известия" повідомило, що пожежу на території НПЗ вдалося нібито швидко ліквідувати. Постраждалих внаслідок інциденту немає, а сам персонал нафтопереробного підприємства росіяни евакуювали в укриття на тлі загрози безпілотників.

Нагадаємо, уночі 5 вересня безпілотники атакували Рязанський НПЗ у Росії, внаслідок чого над містом здійнявся чорний густий дим.

Також 4 вересня Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відзвітував про 17 атак ЗСУ по НПЗ у Росії.