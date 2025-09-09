Українські дрони зупинили 17% НПЗ РФ: як це підвищує прибутки США, — Reuters

Українські атаки безпілотників на ключові нафтопереробні заводи та важливі нафтові об’єкти Росії призвели до зупинки щонайменше 17% переробних потужностей країни, що становить близько 1,1 мільйона барелів на добу. Експерти оцінюють, що ці удари можуть значно підвищити прибутковість нафтопереробки у США та вплинути на розподіл поставок на світових енергетичних ринках.

Related video

За даними Reuters, остання хвиля атак була спрямована на найбільш прибуткові об’єкти російської енергетичної інфраструктури. Серед них — кілька нафтопереробних заводів, балтійський експортний термінал Усть-Луга та нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Через пошкодження переробних потужностей Росія була змушена збільшити експорт сирої нафти із західних портів на 200 тисяч барелів на добу, що на 11% перевищує попередні показники, адже скорочення внутрішньої переробки дозволяє вивозити більше сирої нафти на зовнішні ринки. Страйки також спричинили дефіцит бензину в деяких регіонах Росії, навіть попри заборону на його експорт для виробників, введену Москвою 28 липня.

Експерти відзначають, що ремонт пошкоджених заводів може зайняти тижні або навіть місяці. Окрім цього, скорочення внутрішнього виробництва нафти та палива відбувається на тлі сезонного технічного обслуговування багатьох підприємств у світі, що додатково обмежує пропозицію на міжнародному ринку і створює ризики глобального дефіциту пального.

Рентабельність переробки нафти в ключових регіонах Фото: Reuters

Як зменшення експорту пального РФ впливає на світ

Зменшення експорту російського дизельного пального вже відобразилося на світових поставках: за даними аналітичної компанії Kpler, морський експорт російського дизеля у серпні знизився до 744 тисяч барелів на добу проти 828 тисяч у липні. Хоча це лише трохи менше за обсяги серпня минулого року, експерти очікують, що через постійні українські атаки рівень постачання залишатиметься низьким ще кілька місяців.

За інформацією LSEG, європейська маржа переробки дизельного пального нині становить 23,50 долара за барель, що приблизно на 40% вище, ніж торік. Ба більше, скорочення поставок російського дизеля додатково підвищує прибутковість нафтопереробки, особливо на заводах узбережжя Мексиканської затоки в США, де велика частина продукції йде на експорт.

Маржа переробки дизельного палива Фото: Reuters

Також видання Reuters зазначило, що до вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європа була головним покупцем російського дизельного пального, задовольняючи близько 40% свого імпорту та чверть загального споживання. У 2023 році ЄС та Велика Британія припинили закупівлі російського палива та замінили його постачанням із Близького Сходу та Індії, де деякі заводи також використовували російську сировину.

Згодом, у липні, ЄС ухвалив свій 18-й пакет санкцій проти Росії, який забороняє імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської сирої нафти, і набуде чинності наступного року. Ця заборона особливо вплине на Індію, яка стала другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю й у 2024 році імпортувала близько 1,9 мільйона барелів на добу, що становить майже 20% загального експорту РФ.

Крім того, колишній президент США Дональд Трамп заявив про готовність посилити санкції проти Москви, зокрема обмеживши закупівлі російського дизеля Бразилією, що додатково ускладнить постачання на світовий ринок. Попри те, що останні атаки по російській енергетичній інфраструктурі створюють короткострокові проблеми для РФ, вони водночас відкривають нові можливості для нафтопереробних заводів за межами Росії, особливо у США.

Нагадаємо, що ввечері 8 вересня стало відомо, що українські ударні безпілотники атакували населений пункт Пенкіно у Владимирській області, підпаливши нафтоперекачувальну станцію "Второво" компанії "Транснефть". Ця станція постачає дизельне пальне до Москви. Як наслідок, мешканці столиці можуть зіткнутися з проблемами на автозаправках.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 7 вересня українські безпілотники атакували Краснодарську область Росії, внаслідок чого пролунав ряд вибухів і спалахнула пожежа на одному з великих об’єктів нафтової промисловості. Серед постраждалих об’єктів опинився Ільський нафтопереробний завод.