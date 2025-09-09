Москва — без бензину: СБС вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво'", є фото із супутника

Українські ударні дрони долетіли до населеного пункту Пенкіно Владимирської області та підпалили нафтоперекачувальну станцію "Второво" компанії "Транснефть". Станція качає дизельне паливо для Москви.

Related video

Жителі Москви можуть відчути негаразди з пальним на АЗС, повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр". Удар по цілі на території РФ завдали в ніч на 7 вересня.

Допис Бровді з'явився у мережі увечері 8 серпня. Командувач написав, що засоби ураження СБС дістали до НПС "Второво" у Владимирській області. Уточнюється, що станція підключена до Московського кільцевого нафтопроводу (МКНПП). Кільцевий нафтопровід забезпечує пальним АЗС москвичів, але тепер, схоже, у жителів російської столиці з'являться проблеми, ідеться у повідомленні.

"Трошки попсувалася нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП. Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта — швидкозгореними", — підтвердив "Мадяр".

Командувач зауважив, що поки не має візуального підтвердження. З його слів, на дорозвідку не літали, але помітили "хробачий гомін".

Удари по РФ — деталі

Тим часом зранку 9 вересня у Telegram-каналі Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ з'явились два супутникових фото, які зафіксували удар по РФ. На першому фото — НПС "Второво" до нальоту дронів СБС. Бачимо чотири великих резервуари, два середніх та три малих. На другому — станція з можливими слідами горіння на двох великих резервуарах, ідеться у дописі OSINTерів. Стверджується, що бійці 14 полку СБС дійсно дістали до нафтоперекачувальної станції "Транснефти" у Владимирській області РФ.

Удари по РФ — НПС "Второво" до атаки 14 полку СБС Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram Удари по РФ — НПС "Второво" після атаки 14 полку СБС 7 вересня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Аналітики провели геолокацію влучання українських дронів і опублікували координати резервуарів — 56.176445718244345, 40.963134875798104. Якщо позначити точку на карті, то бачимо, що БпЛА СБС пролетіли приблизно 600 км і мали б пройти засоби ППО 5–6 областей РФ (залежно від траєкторії й від того, йшли прямо через Московську область чи в обхід).

Удари по РФ — де розташована НПС "Второво" Фото: Google Maps

Серія атак на РФ — інформація Бровді

Зазначимо, 4 вересня Роберт Бровді розповів про серію ударів по РФ, які провели бійці СБС разом з ГУР Міноборони, Силами спецоперацій ЗСУ та іншими підрозділами Сил оборони. З'ясувалось, що у серпні Україна провела 17 атак: підпалювали нафтопереробні заводи, нафтобази та нафтоперекачувальні станції. Були цілі, які двічі потерпали від ударів: Афіпський та Сизранський НПЗ та магістральна нафтоперекачувальна станція біля села "Унєча" Брянської області.

Нагадуємо, по нафтопроводу "Дружба" бійці Бровді вдарили 18 серпня: командувач доповів, що НПС "Нікольскоє" певний час не працюватиме.