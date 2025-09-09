Москва — без бензина: СБС ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво'", есть фото со спутника

Украинские ударные дроны долетели до населенного пункта Пенкино Владимирской области и подожгли нефтеперекачивающую станцию "Второво" компании "Транснефть". Станция качает дизельное топливо для Москвы.

Жители Москвы могут ощутить нелады с горючим на АЗС, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр". Удар по цели на территории РФ нанесли в ночь на 7 сентября.

Сообщение Бровди появилось в сети вечером 8 августа. Командующий написал, что средства поражения СБС достали до НПС "Второво" во Владимирской области. Уточняется, что станция подключена к Московскому кольцевому нефтепроводу (МКНПП). Кольцевой нефтепровод обеспечивает горючим АЗС москвичей, но теперь, похоже, у жителей российской столицы появятся проблемы, говорится в сообщении.

"Немножко попортилась нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо помпует (помпувала) в МКНПП. Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгорающими", — подтвердил "Мадяр".

Командующий отметил, что пока не имеет визуального подтверждения. По его словам, на доразведку не летали, но заметили "червячий гомон".

Удары по РФ — детали

Между тем утром 9 сентября в Telegram-канале Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ появились два спутниковых фото, которые зафиксировали удар по РФ. На первом фото — НПС "Второво" до налета дронов СБС. Видим четыре больших резервуара, два средних и три малых. На втором — станция с возможными следами горения на двух больших резервуарах, говорится в заметке OSINTеров. Утверждается, что бойцы 14 полка СБС действительно добрались до нефтеперекачивающей станции "Транснефти" во Владимировской области РФ.

Удары по РФ — НПС "Второво" до атаки 14 полка СБС Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram Удары по РФ — НПС "Второво" после атаки 14 полка СБС 7 сентября Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Аналитики провели геолокацию попадания украинских дронов и опубликовали координаты резервуаров — 56.176445718244345, 40.963134875798104. Если обозначить точку на карте, то видим, что БпЛА СБС пролетели около 600 км и должны были бы пройти средства ПВО 5-6 областей РФ (в зависимости от траектории и от того, шли прямо через Московскую область или в обход).

Удары по РФ — где расположена НПС "Второво" Фото: Google Maps

Серия атак на РФ — информация Бровди

Отметим, 4 сентября Роберт Бровди рассказал о серии ударов по РФ, которые провели бойцы СБС вместе с ГУР Минобороны, Силами спецопераций ВСУ и другими подразделениями Сил обороны. Выяснилось, что в августе Украина провела 17 атак: поджигали нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и нефтеперекачивающие станции. Были цели, которые дважды страдали от ударов: Афипский и Сызранский НПЗ и магистральная нефтеперекачивающая станция возле села "Унеча" Брянской области.

Напоминаем, по нефтепроводу "Дружба" бойцы Бровди ударили 18 августа: командующий доложил, что НПС "Никольское" некоторое время не будет работать.