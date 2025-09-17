ВС РФ массированно атаковали Доброполье: жилые дома в огне (видео)

На обнародованных кадрах видно, что некоторые дома после обстрела полностью разрушены. Предварительно, россияне атаковали Доброполье дронами.

Related video

На видео видно, как горят частные дома в Доброполье Донецкой области. Мужчина за кадром говорит, что здесь военных ВСУ не было, а россияне просто ударили по домам гражданских, кадры появились на местных Telegram-каналах.

Россияне ударили по Доброполью

Также мужчина комментируя удар, говорит, что россияне применили ударные дроны типа "Шахед" и КАБы.

"Частный дом сожгли на***р... русский мир", — говорит мужчина.

На видео слышны звуки, похожие на выстрелы, но тот же человек объясняет, что это лопается от жара пожара шифер на крышах.

В другом ролике мужчина пытается потушить пожар из ведра.

Нацполиция Донетчины, ОВА и МВА обстрел пока не комментировали.

Напомним, по данным аналитиков, Силы обороны продвинулись возле двух населенных пунктов на Добропольском направлении. Генштаб ВСУ отдельно отмечает, что ВС РФ пытались прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении.

А бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что враг планирует несколько операций оперативно-стратегического уровня. Одним из приоритетных направлений будет Покровский, но также россияне будут пытаться приблизиться к Запорожью.