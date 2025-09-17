РФ стягивает силы на юг: экс-глава Генштаба назвал цели осенне-зимнего наступления (карты)

Бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что с приходом холодов враг планирует несколько операций оперативно-стратегического уровня. Одним из приоритетных направлений будет Покровский, но также россияне будут пытаться приблизиться к Запорожью.

"Враг не зря перебрасывает немало своих ресурсов на юг Запорожской области. Видим, как оживились боевые действия в направлении Орехова, севернее Васильевки и Каменского. То есть ситуация имеет тенденцию к обострению. Логика его действий очевидна: он стремится как можно ближе добраться до Запорожья. Чтобы с помощью ствольной артиллерии разрушать наш областной центр, в первую очередь объекты промышленности", — пояснил военный эксперт в комментарии Radio NV, как передали 17 сентября в УНИАН.

Орехов на карте боевых действий Фото: Deep State

В то же время Россия не оставляет планов по захвату Донецкой области. По оценке Селезнева, следует ожидать попыток продвижения в районе Покровска и Новопавловки.

Покровск и Новопавловка на карте боевых действий Фото: Deep State

"Противник понимает, что атаковать в лоб Покровск и Мирноград — это дело бесполезное, и результатов он вряд ли достигнет. Поэтому пытается обходить с флангов, атакуя там, где мы имеем проблемы в обороне", — отметил он.

Эксперт предположил, что решение о снятии с должности командиров 17-го и 20-го армейского корпусов могут быть связаны с тем, что Генштаб признает проблемы в обороне. Он уточнил, что военачальники именно отвечали за участки фронта на Новопавловском направлении и южнее Запорожья.

Селезнев отметил, что сейчас важно организовать оборону, ведь лидер РФ Владимир Путин останавливаться не собирается.

"Даже территориальные уступки со стороны Украины не станут тем триггером, который позволит ему остановить активную фазу боевых действий. Поэтому я думаю, что впереди нас ждут непростые времена. Потому что у врага есть ресурсы", — спрогнозировал он.

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты строят новую объездную дорогу, которая превратит захваченный Мариуполь в удобный хаб. Цель врага — подготовиться к наступлению.

17 сентября, когда в Украине отмечают День спасателя, ВС РФ атаковали пожарную часть в Дружковке Донецкой области. Спасатели на момент удара находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.