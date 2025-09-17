РФ стягує сили на південь: ексречник Генштабу назвав цілі осінньо-зимового наступу (карти)

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що з приходом холодів ворог планує кілька операцій оперативно-стратегічного рівня. Одним з пріоритетних напрямків буде Покровський, але також росіяни намагатимуться наблизитись до Запоріжжя.

"Ворог не дарма перекидає чимало своїх ресурсів на південь Запорізької області. Бачимо, як пожвавилися бойові дії в напрямку Оріхова, північніше від Василівки та Камʼянського. Тобто ситуація має тенденцію до загострення. Логіка його дій очевидна: він прагне якнайближче дістатися до Запоріжжя. Аби за допомогою ствольної артилерії руйнувати наш обласний центр, насамперед обʼєкти промисловості", — пояснив військовий експерт у коментарі Radio NV, як передали 17 вересня в УНІАН.

В той самий час Росія не полишає планів щодо захоплення Донецької області. За оцінкою Селезньова, слід очікувати спроб просування в районі Покровська та Новопавлівки.

"Противник розуміє, що атакувати в лоб Покровськ та Мирноград — це справа марна, і результатів він навряд чи досягне. Тому намагається обходити з флангів, атакуючи там, де ми маємо проблеми в обороні", — зазначив він.

Експерт припустив, що рішення щодо зняття з посади командирів 17-го та 20-го армійського корпусів можуть бути пов'язані з тим, що Генштаб визнає проблеми в обороні. Він уточнив, що воєначальники саме відповідали за ділянки фронту на Новопавлівському напрямку та південніше Запоріжжя.

Селезньов наголосив, що зараз важливо організувати оборону, адже лідер РФ Володимир Путін зупинятись не збирається.

"Навіть територіальні поступки з боку України не стануть тим тригером, який дозволить йому зупинити активну фазу бойових дій. Тому я думаю, що попереду на нас чекають непрості часи. Бо у ворога є ресурси", — спрогнозував він.

