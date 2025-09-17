Тихо і без камер: РФ будує в Маріуполі дорогу для нового наступу, — Андрющенко (фото)

Росіяни будують нову об'їзну дорогу в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Будівництво не висвітлює російська пропаганда, оскільки цей шлях може бути призначений для військової техніки та вантажів.

Нова об'їзна дорога перетворить місто на зручний хаб для посилення наступу РФ. Про ситуацію в Маріуполі розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 17 вересня.

"Тихо. Без камер. Без пропагандистських візитів. Кожен логістичний проєкт, що реально важливий для війни, — робиться в тиші", — пояснив Андрющенко.

Росіяни будують під Маріуполем дорогу, щоб перетворити місто на логістичний хаб Фото: Андрющенко Time

За його словами, ці дороги будуть призначені не для людей, а для колон військової техніки та вантажів. Об'їзна прискорить перекидання сил окупантів і скоротить час логістики. Таким чином місто стане хабом для нових наступів росіян.

"Але є одна різниця. Ми бачимо все. Агентури у нас точно більше. І від наших очей у Маріуполі не сховається жодна їхня "об’їзна" — зазначив керівник ЦВО.

Ситуація в Маріуполі: що відомо

Нагадаємо, 8 вересня Петро Андрющенко повідомляв, що Росія будує новий військовий об'єкт на "Азовсталі" в Маріуполі, а лінію електропостачання до нього тягнуть з Запорізької атомної електростанції.

2 вересня керівник Центру вивчення окупації повідомляв про чергову успішну атаку Сил оборони України на частину ППО росіян в Маріуполі. За його словами, було уражено гаражі з військовою технікою.

28 серпня Андрющенко розповідав, що спустошенням Павлопільського водосховища на Донеччині окупанти можуть спричинити екологічну катастрофу в регіоні, а у гирлі Маріуполя утвориться сухе річище з осолоненням і замором риби.