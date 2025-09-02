"Стояча техніка збивала все собою": в Маріуполі знову "прилетіло" у частину ППО росіян

Тиждень тому Сили оборони вже атакували цей підрозділ, але удар був не точним, тож цього разу його підкорегували. На місці виникла пожежа, але "питання з водою" дещо ускладнило гасіння займання, розповів Петро Андрющенко.

Related video

В окупованому Маріуполі на Донеччині Сили оборони України вдруге за останній тиждень атакували позиції протиповітряної оборони ЗС РФ. Було уражено гаражі з технікою. Про це в своєму телеграм-каналі 2 вересня повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Уражено місце стоянки військової техники в промислових гаражах. Попередньо, наші джерела повідомляють про ураження "частин ППО", але які самі та кількість уточнюється. Ніякого "збиття ракети" не було. Ну, хіба що стояча техніка збила все собою", — проінформував Петро Андрющенко.

Він додав, що їхні джерела продовжують спостереження за місцем прильоту і продовжують фіксувати наслідки атаки.

Місце на карті, де стався приліт в Маріуполі

Також керівник Центру вивчення окупації наголосив, що цей приліт — вже другий за останні 7 днів і кращий, ніж попередній, але попереду ще може бути "контрольний".

"Перший був не дуже вдалий, проте другий вже набагато кращий. Чекаємо на третій — показовий", — резюмував Петро Андрющенко.

До цього Петро Андрющенко повідомив про вибухи в Приморському районі, внаслідок чого виникла пожежа, але за його словами, пожежники не поспішали на виклик через "питання по воді" в місті.

Пост Петра Андрющенко про вибухи в Маріуполі

Нагадаємо, що 28 серпня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупанти планують "вбити" річку Кальміус, цинічно прикриваючи це будівництвом водоводів.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що командування ЗС РФ перекидає "кадирівців" на Запорізький напрямок. Їх вантажівками доправляли до Маріуполя.