"Стоячая техника сбивала все собой": в Мариуполе снова "прилетело" в часть ПВО россиян

Неделю назад Силы обороны уже атаковали это подразделение, но удар был не точным, поэтому на этот раз его подкорректировали. На месте возник пожар, но "вопрос с водой" несколько усложнил тушение возгорания, рассказал Петр Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области Силы обороны Украины второй раз за последнюю неделю атаковали позиции противовоздушной обороны ВС РФ. Были поражены гаражи с техникой. Об этом в своем телеграм-канале 2 сентября сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Поражено место стоянки военной техники в промышленных гаражах. Предварительно, наши источники сообщают о поражении "частей ПВО", но какие именно и количество уточняется. Никакого "сбития ракеты" не было. Ну, разве что стоящая техника сбила все собой", — проинформировал Петр Андрющенко.

Он добавил, что их источники продолжают наблюдение за местом прилета и продолжают фиксировать последствия атаки.

Место на карте, где произошел прилет в Мариуполе

Также руководитель Центра изучения оккупации отметил, что этот прилет — уже второй за последние 7 дней и лучше, чем предыдущий, но впереди еще может быть "контрольный".

"Первый был не очень удачный, однако второй уже намного лучше. Ждем третий — показательный", — резюмировал Петр Андрющенко.

До этого Петр Андрющенко сообщил о взрывах в Приморском районе, вследствие чего возник пожар, но по его словам, пожарные не спешили на вызов из-за "вопросов по воде" в городе.

Пост Петра Андрющенко о взрывах в Мариуполе

Напомним, что 28 августа руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты планируют "убить" реку Кальмиус, цинично прикрывая это строительством водоводов.

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что командование ВС РФ перебрасывает "кадыровцев" на Запорожское направление. Их грузовиками доставляли в Мариуполь.