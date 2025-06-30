РФ массово перебрасывает "кадыровцев" на Запорожское направление, — Андрющенко

По словам Петра Андрющенко, это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который был зафиксирован в Мариуполе.

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Россия перебрасывает на Запорожское направление "кадыровцев". Их доставляют грузовиками в Мариуполь Донецкой области. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко.

"15+ военных грузовиков с чеченцами вчера прибыло в Мариуполь с территории РФ. По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара / Мелитополя / Васильевки) сегодня — завтра на ротацию", — проинформировал он.

По словам Петра Андрющенко, это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который был зафиксирован в Мариуполе. Это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который был зафиксирован в Мариуполе.

"Очередное подтверждение максимальной логичстической милитаризации города", — отметил он.

Напомним, что 25 июня руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что возле города Токмак Силы обороны Украины атаковали грузовой поезд россиян.

Также 27 июня аналитики украинского проекта DeepState сообщили, что ВС РФ захватили 3 населенных пункта в Донецкой области, а также продвинулись на участке фронта в Запорожской области.