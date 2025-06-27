ВС РФ захватили три населенных пункта в Донецкой области и продвинулись на Запорожском направлении, — DeepState

Аналитики украинского проекта DeepState сообщили, что российские войска установили контроль над Новоселкой, Запорожьем и Отрадным. Более того, враг имеет успехи еще вблизи трех населенных пунктов.

Related video

Российская оккупационная армия захватила три населенных пункта в Донецкой области, а также продвинулась на участке фронта в Запорожской области. Об этом аналитики украинского проекта DeepState сообщили в пятницу, 27 июня.

"Враг оккупировал Новоселку, Запорожье, Отрадное, а также продвинулся возле Ялты, в Веселом и Степном", — говорится в сообщении.

Скриншот интерактивной карты DeepState Фото: DeepState

Все вышеперечисленные населенные пункты расположены вблизи административной границы Днепропетровской области.

В Запорожской области российские войска продвинулись в населенном пункте Степное.

На момент публикации новости в Силах обороны Украины не опровергали и не подтверждали информацию OSINT-аналитиков.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 16.00 сообщили, что на Новопавловском направлении бойцы ВСУ отражали атаки врага в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Ялты, Комара. Пять из восьми наступательных действий врага отбиты, три боестолкновения продолжаются.

"На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило. На Ореховском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Каменскому. На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед", — отметили в Генштабе.

О других перечисленных в отчете DeepState населенных пунктах в докладе Генштаба речь не шла.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составило 69.

Напомним, в Украине взяли в плен гражданина Китая. Мужчина рассказал, что его обманули и отправили на передовую.

А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин предупредил, что ВС РФ активно наступают в Донецкой и Харьковской областях, а также перебросили новые силы на Запорожское направление и усилят штурмы на Сумщине.