ЗС РФ захопили три населені пункти на Донеччині та просунулися на Запорізькому напрямку, — DeepState

Аналітики українського проєкту DeepState повідомили, що російські війська встановили контроль над Новосілкою, Запоріжжям та Одрадним. Ба більше, ворог має успіхи ще поблизу трьох населених пунктів.

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Російська окупаційна армія захопила три населені пункти в Донецькій області, а також просунулася на ділянці фронту в Запорізькій області. Про це аналітики українського проєкту DeepState повідомили в п’ятницю, 27 червня.

"Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Одрадне, а також просунувся біля Ялти, у Веселому та Степовому", - йдеться у повідомленні.

Скріншот інтерактивної мапи DeepState Фото: DeepState

Усі перераховані вище населені пункти розташовані поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської області.

У Запорізькій області російські війська просунулися в населеному пункті Степове.

На момент публікації новини в Силах оборони України не спростовували та не підтверджували інформацію OSINT-аналітиків.

У Генштабі ЗСУ станом на 16.00 повідомили, що на Новопавлівському напрямку бійці ЗСУ відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Ялти, Комара. П’ять з восьми наступальних дій ворога відбито, три боєзіткнення триває.

"На Гуляйпільському напрямку від початку доби боєзіткнень не відбувалось. На Оріхівському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Кам’янському. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед", - зауважили в Генштабі.

Про інші перераховані у звіті DeepState населені пункти у доповіді Генштабу не йшлося.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складала 69.

Нагадаємо, в Україні взяли в полон громадянина Китаю. Чоловік розповів, що його обдурили та відправили на передову.

А заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін попередив, що ЗС РФ активно наступають у Донецькій та Харківській областях, а також перекинули нові сили на Запорізький напрямок й посилять штурми на Сумщині.