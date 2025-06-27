Літо й осінь будуть важкими: у 3-й ОШБр заявили про стрімке просування ЗС РФ (карта)

Активний темп наступу окупанти взяли в Донецькій і Харківській областях. Оборона на ділянці колишньої тактичної групи "Вугледар" просто "сиплеться".

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Зарубіжні партнери України роблять вигляд, що впливають на війну. Тим часом на фронті для ЗСУ складається дуже погана ситуація. Таку оцінку наводить заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

У Донецькій області російські війська взяли високий темп просування і продовжують його тримати. Наступають окупанти вельми активно і в Харківській області, нові сили перекинуто на Запорізький напрямок.

"Що стосується Сумської області — вони знову посилять штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо і осінь будуть х***вими", — поділився він міркуваннями.

Жорін закликає враховувати постійні обстріли мирних міст. ЗС РФ вкладають великі сили в нанесення максимальних руйнувань і в просування.

"[РФ прагне] переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Фронт вирішує все, принципово всю увагу треба сконцентрувати навколо нього... Усі втомилися, але на дії ворога наш настрій ніяк не впливає", — підсумував він.

Оборона групи "Вугледар" сиплеться

Команда аналітиків DeepState повідомляла про стрімкий провал оборони на ділянці колишньої тактичної групи "Вугледар". У ворога там значні успіхи в просуванні.

Постійні штурми армія РФ здійснює від Олексіївки до Зеленого Поля. Карта DeepState

Постійні штурми з великою кількістю піхоти армія РФ здійснює від Олексіївки до Зеленого Поля. На уточненні перебувають населені пункти Олексіївка та Богатир.

Активний тиск простежується із Запоріжжя в напрямку Зірки, в районі села Комар активно заводиться піхота, щоб окупувати її і закріпитися.

"Здійснюються постійні штурмові дії на відрізку Шевченко-Вольне Поле-Новосілка", ідеться у звіті.

"Підрозділи в смузі угруповання "Вугледар" виділялися дуже часто подачами неправдивих доповідей, заявляючи про "утримання" якогось населеного пункту або просто окремих позицій. Від цього ситуація не стає кращою. Наступне оновлення карти буде невтішним", — зауважили аналітики.

Фокус докладно розбирав бойову ситуацію на заході Донецької області ближче до адмінкордону з Дніпропетровською. Росіяни йдуть вперед від Олексіївки до Зеленого Поля.

Нещодавно військові РФ захопили села Андріївка та Костянтинопіль у Волноваському районі. Активні бої тривають поблизу кордону з Дніпропетровською областю.