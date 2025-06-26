Оборона стрімко сиплеться: DeepState оцінив ситуацію на заході Донеччини (карта)

Російська окупаційна армія просунулася в Донецькій та Запорізькій областях, розширивши підконтрольну їй територію в районах чотирьох населених пунктів. За даними DeepState, для штурмових дій ворог залучає велику кількість піхоти.

Related video

За інформацією аналітиків DeepState, окупанти мали успіхи на заході Донеччини, просунувшись ще ближче до адміністративного кордону Дніпропетровської області, пишуть на Telegram-каналі ввечері 26 червня.

У DeepState вважають, що російські окупанти захопили низку позицій біля населених пунктів Бурлацьке, Шевченко та Вільне Поле. А також ворог має значні успіхи в просуванні. На уточненні перебувають населені пункти Олексіївка та Багатир, які ймовірно росіяни вже могли захопити. Також противник активно здійснює тиск із Запоріжжя в напрямку Зірки. Тисне в районі Комара і активно заводить туди піхоту, щоб спробувати забрати село повністю і закріпитися в ньому. Здійснюються постійні штурмові дії по відтинку Шевченко-Вільне Поле-Новосілка.

Оновлена карта DeepState Фото: DeepState

"На ділянці вже колишньої ТГр (Тактична група) "Вугледар" продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні. Починаючи від Олексіївки і аж до Зеленого Поля противник здійснює постійні штурмові дії, залучаючи велику кількість піхоти", - повідомили аналітики проєкту.

У Запорізькій області росіяни просунулися на околицях села Кам’янське. Воно розташоване неподалік від берега Каховського водосховища.

"Неприємним є той факт, що ТРг "Вугледар" виділився дуже частими подачами неправдивих доповідей, вказуючи "утримання" якогось населеного пункту чи просто окремих позицій. Але від цього ситуація не стає кращою. Наступне оновлення мапи буде невтішним", — заявили аналітики DeepState.

У Силах оборони України цю інформацію не підтверджували та не спростовували.

Нагадаємо, Фокус писав із посиланням на аналітиків DeepState, що Збройні сили РФ продовжують наступ на східному фронті.

А 25 червня стало відомо, що війська РФ захопили села Андріївка та Костянтинопіль Великоновосілківської громади Волноваського району і продовжили просування в Донецькій області. Також бої було зафіксовано поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.