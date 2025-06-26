Оборона стремительно сыплется: DeepState оценил ситуацию на западе Донетчины (карта)
Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой и Запорожской областях, расширив подконтрольную ей территорию в районах четырех населенных пунктов. По данным DeepState, для штурмовых действий враг привлекает большое количество пехоты.
По информации аналитиков DeepState, оккупанты имели успехи на западе Донецкой области, продвинувшись еще ближе к административной границе Днепропетровской области, пишут на Telegram-канале вечером 26 июня.
В DeepState считают, что российские оккупанты захватили ряд позиций у населенных пунктов Бурлацкое, Шевченко и Свободное Поле. А также враг имеет значительные успехи в продвижении. На уточнении находятся населенные пункты Алексеевка и Богатырь, которые вероятно россияне уже могли захватить. Также противник активно осуществляет давление из Запорожья в направлении Звезды. Давит в районе Комара и активно заводит туда пехоту, чтобы попытаться забрать село полностью и закрепиться в нем. Осуществляются постоянные штурмовые действия по отрезку Шевченко-Свободное Поле-Новоселка.
"На участке уже бывшей ТГр (Тактическая группа) "Угледар" продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении. Начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля противник осуществляет постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты", — сообщили аналитики проекта.
В Запорожской области россияне продвинулись в окрестностях села Каменское. Оно расположено неподалеку от берега Каховского водохранилища.
"Неприятным является тот факт, что ТРГ "Угледар" выделился очень частыми подачами ложных докладов, указывая "удержание" какого-то населенного пункта или просто отдельных позиций. Но от этого ситуация не становится лучше. Следующее обновление карты будет неутешительным", — заявили аналитики DeepState.
В Силах обороны Украины эту информацию не подтверждали и не опровергали.
Напомним, Фокус писал со ссылкой на аналитиков DeepState, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление на восточном фронте.
А 25 июня стало известно, что войска РФ захватили села Андреевка и Константинополь Великоновоселковской громады Волновахского района и продолжили продвижение в Донецкой области. Также бои были зафиксированы вблизи административной границы с Днепропетровской областью.